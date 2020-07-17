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О чем говорят премьеры Евразийской "пятерки". Прямое включение с заседания межправсовета ЕАЭС в Минске
17.07.2020 12:48 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСвободная торговля без изъятий и ограничений - одна из тем, которые прямо сейчас обсуждают премьеры Евразийской "пятерки" на заседании межправсовета ЕАЭС как в узком, так и расширенном составах. Международную встречу принимает Минск.
На связи из "Президент-отеля" наш корреспондент Светлана Лукьянюк (прямое включение).
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О чем говорят премьеры Евразийской "пятерки". Прямое включение с заседания межправсовета ЕАЭС в Минске
Свободная торговля без изъятий и ограничений - одна из тем, которые прямо сейчас обсуждают премьеры Евразийской "пятерки" на заседании межправсовета ЕАЭС как в...
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