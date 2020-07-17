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Владимир Макей вручил главе посольства США нагрудный знак отличия органов дипслужбы Беларуси
17.07.2020 13:16 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМинистр иностранных дел Беларуси встретился сегодня с временным поверенным в делах США в Беларуси Дженнифер Мур по случаю завершения ее дипломатической миссии в нашей стране. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений. Владимир Макей поблагодарил Дженнифер Мур за ее вклад в развитие двустороннего сотрудничества Беларуси и США и вручил американскому дипломату нагрудный знак отличия органов дипломатической службы Республики Беларусь "Партнёрства".
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Министр иностранных дел Беларуси встретился сегодня с временным поверенным в делах США в Беларуси Дженнифер Мур по случаю завершения ее дипломатической миссии в...
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