Владимир Макей вручил главе посольства США нагрудный знак отличия органов дипслужбы Беларуси

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Министр иностранных дел Беларуси встретился сегодня с временным поверенным в делах США в Беларуси Дженнифер Мур по случаю завершения ее дипломатической миссии в нашей стране. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений. Владимир Макей поблагодарил Дженнифер Мур за ее вклад в развитие двустороннего сотрудничества Беларуси и США и вручил американскому дипломату нагрудный знак отличия органов дипломатической службы Республики Беларусь "Партнёрства".Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите