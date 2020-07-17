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В Беларуси власти пытаются остановить наше вещание — заявление Радио «Свобода»

17.07.2020 15:16 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские власти перед выборами 9 августа задерживают и физически атакуют сотни активистов и журналистов, в том числе пятерых с Радио «Свобода», сказано в заявлении медиа. Там назвали ситуацию агрессивной кампанией, направленой против независимых СМИ.

В заявлении говорится о случаях задержания журналистов радиостанции: Антона Трофимовича, который при жестком задержании был избит, сотрудники ОМОН сломали ему нос, Алеся Пилецкого и Андрея Рябчика, а до того Александры Дынько и Рябчика. 25 июня был арестован Игорь Лосик, который ведет телеграм-канал и является консультантом по социальным сетям белорусской службы Радио «Свобода».

В распоряжении белорусской службы Радио «Свобода» имеются аудиозаписи, свидетельствующие о том, что вещание службы контролировалось, действия журналистов отслеживались, сказано в заявлении.

«Судя по аудиозаписям, это просчитанные, скоординированные нападения на профессиональных журналистов — журналистов, которые получили аккредитацию в МИД Беларуси. То, что наши коллеги были атакованы во время трансляций, не оставляет сомнений в том, что государство пытается остановить наше вещание и перекрыть аудитории доступ к надежным новостям», — сказала исполняющая обязанности президента «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Дейзи Синделар.

25 июня министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев сказал, что протесты в Беларуси «управляются через Telegram-каналы и через стрим Радио «Свобода».

Напомним, что стихийные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов прошли в Беларуси 14 июля. По данным правозащитного центра «Весна», количество задержанных составило более 250 человек. СК возбудил уголовное дело и приобщил видеоматериалы, опубликованные в интернете Белорусская ассоциация журналистов также информирует о задержании более 10 представителей СМИ во время выполнения их профессиональных обязанностей.

 
 
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Белорусские власти перед выборами 9 августа задерживают и физически атакуют сотни активистов и журналистов, в том числе пятерых с Радио «Свобода», сказано в...
 
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