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Президент Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности
17.07.2020 19:50 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTУказ Глава государства подписал сегодня. В его состав включен председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Александр Вольфович. Должности Романа Головченко и Андрея Равкова изложены в новой редакции - премьер-министр и государственный секретарь Совета безопасности соответственно.
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Указ Глава государства подписал сегодня. В его состав включен председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин,...
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