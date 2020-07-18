|
Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье
18.07.2020 10:24 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О том, что удалось убедить новых владельцев завода, включая главного проектировщика, встретиться со всеми заинтересованными жителями Бреста по вопросу функционирования завода Александр Степанович
Он информирует, что лично позвонил Д.Бекалюку и персонально пригласил на встречу.
Так же традиционно все заинтересованные могут приходить в воскресенье в 12.30 в актовый зал горисполкома. Встреча открытая.
Модератором встречи будет лично
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by