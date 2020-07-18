Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье

Источник материала: Виртуальный Брест

О том, что удалось убедить новых владельцев завода, включая главного проектировщика, встретиться со всеми заинтересованными жителями Бреста по вопросу функционирования завода Александр Степанович Рогачук сообщил в Telegram-канале .





Он информирует, что лично позвонил Д.Бекалюку и персонально пригласил на встречу.





Так же традиционно все заинтересованные могут приходить в воскресенье в 12.30 в актовый зал горисполкома. Встреча открытая.



