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Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье

18.07.2020 10:24 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О том, что удалось убедить новых владельцев завода, включая главного проектировщика, встретиться со всеми заинтересованными жителями Бреста по вопросу функционирования завода Александр Степанович Рогачук сообщил в Telegram-канале.

Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье

Он информирует, что лично позвонил Д.Бекалюку и персонально пригласил на встречу.

Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье

Так же традиционно все заинтересованные могут приходить в воскресенье в 12.30 в актовый зал горисполкома. Встреча открытая.

Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье

Модератором встречи будет лично Рогачук. Кажется, подобной встречи общественности и представителей завода в широком формате давно не было, если вообще было.

Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье

Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье

Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье
Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье

Рогачук договорился с представителями завода АКБ о встрече в воскресенье

 
Теги: Брест
 
 
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