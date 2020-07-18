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Александр Лукашенко встретился участниками Евразийского межправсовета
18.07.2020 11:40 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПроблемы евразийской интеграции и общие интересы на двусторонних треках обсуждали накануне. Минск принимал межправительственный совет ЕАЭС. С премьер-министрами стран интеграционного объединения
А. Лукашенко встретился с участниками Евразийского межправсовета
О развитии интеграции не только евразийской, но и союзной между Минском и Москвой шла речь на встрече Александра Лукашенко с Михаилом Мишустиным. В разговоре с казахстанским премьером подтвердили приверженность договоренностям на высшем уровне всячески продвигать экономику и совместные проекты. Позже всех к ЕАЭС присоединился Кыргызстан, но, как и все участники объединения, рассчитывает на эффект от интеграции в экономике, и для жизни людей. Что касается двусторонних отношений, то здесь позитив. Тем не менее Александр Лукашенко ориентирует правительства стран на более тесное взаимодействие в самых разных сферах. Насущный вопрос для всех государств – преодоление кризисных явлений на фоне пандемии. Рассчитывают, что по многим вопросам премьерам «пятерки» удастся найти развязки в рамках подготовки стратегии развития интеграции на пятилетку. В целом она одобрена, но итоговых подписей под документом пока нет - прерогатива лидеров, которые, как планируется, встретятся в Минске осенью.
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Проблемы евразийской интеграции и общие интересы на двусторонних треках обсуждали накануне. Минск принимал межправительственный совет ЕАЭС. С премьер-министрами...
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