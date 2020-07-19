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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На неделе Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в Президенты Избирательная кампания в Беларуси вступила в активную фазу. На неделе Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в Президенты. Это происходило в прямом эфире -...

Избирательная кампания в Беларуси вступила в активную фазу. На неделе Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в Президенты. Это происходило в прямом эфире - заседание ЦИК транслировалось онлайн. Предвыборную гонку продолжат Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, действующий Глава государства Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, а также Сергей Черечень.Претендентов на попадание в бюллетень было семеро. Виктору Бабарико и Валерию Цепкало в регистрации отказано в связи с нарушениями, которые установлены в ходе проверки поданных в ЦИК документов. Агитация продлится до 8 августа. Уже на следующей неделе кандидаты смогут выступить на телевидении и радио. С 4 по 8 августа пройдет досрочное голосование. 9 августа - основной день выборов.