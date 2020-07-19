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Президент: Избирательная кампания в Беларуси традиционно привлекает политическое внимание Запада

19.07.2020 22:08 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Избирательная кампания в Беларуси традиционно привлекает политическое внимание Запада. Президент об этом говорил на неделе в Витебске, встречаясь с активом региона. Практика двойных стандартов – это то, что мы уже видели не раз. Но вот указывать белорусам на то, как жить нужно – такого Александр Лукашенко, конечно, не позволит. Западу бы сперва со своими проблемами разобраться. Президент привел несколько примеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Они уже нам начинают намекать, вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы, не дай Бог, на улице не было столкновений. Я недавно Макрону сказал, ты посмотри, что у тебя там желтые жилеты делают, и как ты там воюешь. Это ладно Франция. Возьмите ваш партнер – Соединенные Штаты Америки. Вы видите, что там происходит. Там без взрывчаток и слезоточивого газа не обходится. Вы, говорю, покритикуйте Трампа, покритикуйте США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренировать на Беларуси. Не получится. Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Незаконно никто ничего делать не будет, но свою страну мы никому не отдадим и будем её защищать. Мы им об этом постоянно говорим. Хотите наблюдать за выборами? Приезжайте, наблюдайте, мы не против, мы не прячемся. Но показывать нам пальцем, как нам жить, не надо. Мы знаем, как надо жить. У себя надо разобраться – там проблем больше всего. Но знаете, свои проблемы хочется спрятать за ширмой соседних каких-то проблем, увести от своих проблем, надо пальцем показать на соседей и на других. Тоже не получится, не те времена".   

 
Теги: Витебск
 
 
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Избирательная кампания в Беларуси традиционно привлекает политическое внимание Запада. Президент об этом говорил на неделе в Витебске, встречаясь с активом...
 
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