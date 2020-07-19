ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Социсследование Ecoom: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах

19.07.2020 22:08 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Социсследование, проведенное аналитическим центром Ecoom, свидетельствует: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах. Отметим, опрос проводился до регистрации кандидатов.

Электоральные предпочтения граждан распределились следующим образом. Действующего Главу государства готовы поддержать 69,4 % граждан. Рейтинги остальных претендентов в кандидаты не превышают суммарно 14,6 %. Не захотели раскрывать свои предпочтения суммарно 12,5 % респондентов. Выбор «против всех» намерены сделать 3,5 % опрошенных.

При этом в ходе опроса отмечен высокий уровень доверия действующему Президенту – чуть более 78 %. Он включает не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики Главы государства, эффективности принимаемых им решений.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социсследование, проведенное аналитическим центром Ecoom, свидетельствует: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах. Отметим,...
 
Новости дня
Новости политики
 
На неделе Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в Президенты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика