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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Социсследование Ecoom: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах Социсследование, проведенное аналитическим центром Ecoom, свидетельствует: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах. Отметим,...

Социсследование, проведенное аналитическим центром Ecoom, свидетельствует: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах. Отметим, опрос проводился до регистрации кандидатов.Электоральные предпочтения граждан распределились следующим образом. Действующего Главу государства готовы поддержать 69,4 % граждан. Рейтинги остальных претендентов в кандидаты не превышают суммарно 14,6 %. Не захотели раскрывать свои предпочтения суммарно 12,5 % респондентов. Выбор «против всех» намерены сделать 3,5 % опрошенных.При этом в ходе опроса отмечен высокий уровень доверия действующему Президенту – чуть более 78 %. Он включает не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики Главы государства, эффективности принимаемых им решений.