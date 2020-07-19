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Социсследование Ecoom: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах
19.07.2020 22:08 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСоцисследование, проведенное аналитическим центром Ecoom, свидетельствует: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах. Отметим, опрос проводился до регистрации кандидатов.
Электоральные предпочтения граждан распределились следующим образом. Действующего Главу государства готовы поддержать 69,4 % граждан. Рейтинги остальных претендентов в кандидаты не превышают суммарно 14,6 %. Не захотели раскрывать свои предпочтения суммарно 12,5 % респондентов. Выбор «против всех» намерены сделать 3,5 % опрошенных.
При этом в ходе опроса отмечен высокий уровень доверия действующему Президенту – чуть более 78 %. Он включает не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики Главы государства, эффективности принимаемых им решений.
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Социсследование Ecoom: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах
Социсследование, проведенное аналитическим центром Ecoom, свидетельствует: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах. Отметим,...
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