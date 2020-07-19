Савиных: для массовых протестов в Беларуси нет социальной основы

Источник материала: Виртуальный Брест

Вероятность массовых протестов в Беларуси минимальна, поскольку для этого нет соответствующей социальной основы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.





Депутат уверен, что демократические традиции и процедуры нельзя импортировать извне. Их можно вырастить только на местной почве, это требует большого труда и времени. Это может не всем нравиться. Но именно такова установка, выбранная властью в Беларуси в том числе при организации выборов как политического процесса. Эта установка ориентирована на суверенитет и независимость, самодостаточность страны и поиск оптимальных путей развития, соответствующих белорусскому менталитету и историческому опыту.

То есть должен быть содержательный политический процесс, который характеризуется борьбой целей, идей и предложений. "Но каждые президентские выборы, когда оппоненты не могут обеспечить поддержку широких слоев населения, они предпринимают попытки перевода ситуации на сценарий театрального представления с доминированием эмоций и блокированием рациональных соображений и здравого смысла", - отметил Андрей Савиных.

По его мнению, в этот раз некоторые претенденты в кандидаты даже допустили фальстарт в попытке раскачать ситуацию в Беларуси. Еще на этапе сбора подписей они решили использовать когнитивные технологии для манипуляции сознанием людей. "Эти технологии апеллируют прежде всего к молодежи, которую пытаются вовлечь в какие-то протесты, воздействуя на эмоции. Пиарщики обращаются к "внутреннему ребенку", в то время как официальные СМИ и властная вертикаль обращаются к логике, к разуму, то есть "внутреннему взрослому". Такого рода манипулятивные вещи, которые используют оппоненты, не работают долго и устойчиво. Реальной социальной базы для протеста в стране нет", - сказал Андрей Савиных. В Беларуси власть в целом заботится об интересах большинства населения, у которого уже сложился определенный менталитет, основанный на неформальных ценностях, оберегаемых государством. А воздействие когнитивных технологий краткосрочно и направлено на более узкий круг, меньшинство.

Таким образом, считает Андрей Савиных, все усилия по дестабилизации обстановки в Беларуси обречены на провал. "Двигателем этих протестов является городская интеллигенция, в основном ее молодая часть. Преимущественно эти люди представляют гуманитарную сферу, сферу технологий и услуг, они хотели бы, чтобы Беларусь из социального государства трансформировалась в либертарианское. В реальности это очень небольшой процент населения - 10-15%. Причем именно городского, даже, я бы сказал, столичного - в областных городах процент еще меньше", - добавил депутат.