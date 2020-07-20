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Лукашенко: Бабарико «зарыдал и начал давать показания»

20.07.2020 10:28 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Фигуранты дела Белгазпромбанка дают показания, в том числе и экс-глава банка, не зарегистрированный кандидатом в президенты, Виктор Бабарико.

«И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать», - заявил Лукашенко 16 июля на встрече с активом Витебской области.

Видеофрагмент встречи показал в воскресенье телеканал «Беларусь 1».

По словам президента, в деле Белгазпромбанка «нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть тюрьме. Ко всем одинаковое отношение».

Он подчеркнул, что показания дают все фигуранты дела. «Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек», - сказал Лукашенко.

В эфире также был вновь показан фрагмент выступления Лукашенко в июне, когда он сообщил, что поручил правоохранителям «подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России».

«Мы им покажем эти документы. Лукашенко кого-то боится, или там действительно уголовное дело. Мы открыты», - отметил он.

Как утверждают в СК, экс-глава Белгазпромбанка инициировал схему вывода российского капитала с использованием векселей Газпромбанка.

По словам старшего следователя Департамента финрасследований КГК Беларуси Артема Дунько, схема вывода российского капитала через Белгазпромбанк была разработана по указанию Бабарико. При этом использовались векселя, эмитированные российским Газпромбанком.

В телесюжете говорится, что «по версии следствия инструменты Белгазпромбанка активно использовались для отмывания незаконных доходов самого Бабарико, его подчиненных и партнеров».

В телеэфире подтвердили, что Бабарико предъявлено обвинение в легализации или отмывании средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов, даче и получении взятки в крупном размере.

 
 
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Фигуранты дела Белгазпромбанка дают показания, в том числе и экс-глава банка, не зарегистрированный кандидатом в президенты, Виктор Бабарико.
 
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