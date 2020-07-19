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Традиция, которой много лет. Президент открыл "Славянский базар в Витебске"
19.07.2020 22:22 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВо время командировки в Витебский регион у Александра Лукашенко состоялся и
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Основной урок, который я как главнокомандующий по Конституции и наши руководители, и вы – офицеры – вынесли из той жестокой войны, которой 75 лет, - порох нужно держать сухим. И тот, кто не кормит своего солдата, будет кормить чужого. Это не я придумал, но это мы усвоили, наверное, навсегда. Мы видели несколько войн. Наверное, в том, что нынешний Президент четверть века руководит страной и Вооруженными Силами, многие видят много недостатков, но это вам виднее. Мы находимся в предвыборный период, каждый имеет голос, и он хозяин этого голоса. Что-то мы, наверное, делали так или не так, но мы внимательнейшим образом изучали те войны, которые разворачивались за четверть века. Мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооруженные Силы. Я вас подвожу к тому, что нынешняя ситуация - это не 41-й год, это не Ливия или Сирия. Это Беларусь со всеми вытекающими последствиями. Мы молодая, суверенная и независимая страна. Получили мы эту независимость без крови, возможно, и без пота. Тогда шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачевым в Кремле, и многие из нас – вся страна фактически – наблюдали, что же будет дальше. Мы в той стране вроде бы были одним из основных звеньев этого государства, но влиять на ситуацию, тем более, на принятие решения, в те времена мы не могли. И когда я говорю сейчас – это очень важно в предвыборный период – я всегда прошу людей иметь это в виду. Наша судьба в наших руках, и свои решения по нашей судьбе должны принимать мы здесь, в Беларуси. Потому что ситуация в Беларуси видится не так, как видим ее мы."
Ну а после Глава государства поехал открывать "Славянский базар". Традиция, которой уже много лет. И именно такие культурные события как раз и доказывают, как важны мир и дружба – особенно в нынешнее время.
Праздник в очередной раз продемонстрировал единство народов. Конечно, тревожные мысли были - не станет ли пандемия причиной нарушить многолетнюю традицию. Но искусство одержало верх! Конечно, не без заслуг врачей. Именно они справились со сложной эпидситуацией в регионе.
Во многом благодаря им фестиваль не поставили на паузу, как это случилось по всему миру. Зрителей музыкального Витебска радовала настоящая россыпь звездных артистов. Гости в представлении не нуждаются. Кстати, в этом году обладателем спецпремии "Через искусство - к миру и взаимопониманию" стал Филипп Киркоров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Славянский базар" стал сердцем культурного и духовного единства, и это сердце должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля – через искусство к миру и взаимопониманию. Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей."
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Во время командировки в Витебский регион у Александра Лукашенко состоялся и большой разговор с бойцами 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады....
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