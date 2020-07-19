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«Не дождетесь». Эйсмонт — про состояние здоровья Лукашенко

19.07.2020 22:50 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала "Эху Москвы" информацию о состоянии здоровья Александра Лукашенко. В белорусских соцсетях ранее сообщалось, что президент страны экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом, отмечает издание. «Не дождетесь», — заявила Наталия Эйсмонт.

«Не дождетесь». Эйсмонт — про состояние здоровья Лукашенко

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

"В частности, белорусский телеграм-канал «Баста» утверждал, что Лукашенко срочно госпитализировали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета после встречи с российским премьером", — отмечает "Эхо Москвы".

В телеграмм-канале "Пул первого" разместили ссылку на "Эхо Москвы" и добавили: "Это в ответ на этот вброс про состояние здоровья Первого. Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своем тоже не забывайте".

 
 
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  Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала "Эху Москвы" информацию о состоянии здоровья Александра Лукашенко. В белорусских...
 
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