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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко назначил послов в США, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан Серьезная ротация в МИД и дипкорпусе. Андрей Евдоченко с поста первого замминистра иностранных дел отправится работать послом нашей страны в Нидерландах. На его...

Серьезная ротация в МИД и дипкорпусе. Андрей Евдоченко с поста первого замминистра иностранных дел отправится работать послом нашей страны в Нидерландах. На его позицию в МИД возвращается Александр Гурьянов, последние годы возглавлявший диппредставительство Беларуси в Италии. Также еще два заместителя внешнеполитического ведомства назначены послами.Олег Кравченко будет представлять интересы Беларуси в США, а Андрей Дапкюнас - в Австрии и Словении по совместительству. Новым замминистра станет Сергей Алейник, экс-посол в Великобритании. Вакантная должность посла в Казахстане отныне за экс-министром промышленности Павлом Утюпиным. А работать главой дипмиссии в Великобритании и Северной Ирландии будет бывший министр финансов Максим Ермолович.