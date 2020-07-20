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Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами Президента Беларуси
20.07.2020 12:36 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT"Планируем, что наблюдатели от СНГ будут работать во всех регионах страны. В день выборов наблюдатели будут присутствовать на избирательных участках с момента их открытия и до завершения подсчета голосов. Свое заявление по результатам наблюдения за ходом избирательной кампании в Беларуси миссия озвучит 10 августа", - сообщает БелТА, со ссылкой на советника пресс-службы Исполкома Содружества Марию Гуцало.
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"Планируем, что наблюдатели от СНГ будут работать во всех регионах страны. В день выборов наблюдатели будут присутствовать на избирательных участках с момента их...
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