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Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами Президента Беларуси

20.07.2020 12:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

"Планируем, что наблюдатели от СНГ будут работать во всех регионах страны. В день выборов наблюдатели будут присутствовать на избирательных участках с момента их открытия и до завершения подсчета голосов. Свое заявление по результатам наблюдения за ходом избирательной кампании в Беларуси миссия озвучит 10 августа", - сообщает БелТА, со ссылкой на советника пресс-службы Исполкома Содружества Марию Гуцало.


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"Планируем, что наблюдатели от СНГ будут работать во всех регионах страны. В день выборов наблюдатели будут присутствовать на избирательных участках с момента их...
 
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