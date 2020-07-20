Источник материала: БT

Банковская система - ключевой элемент экономической безопасности

Президент назначил новых руководителей в правление Нацбанка

Задача банковской сферы - поддержать восстановление экономики

Доступные кредиты и снижение ставки рефинансирования

Поиск инвестиций - задача на предстоящую пятилетку

Либерализация не вседозволенность

Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге по борьбе с отмыванием денег

Дело Белгазпромбанка не повлияет на страновой рейтинг Беларуси в части борьбы с отмыванием денег

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко: Банковская система должна служить белорусскому народу Во Дворце Независимости сегодня состоялся кадровый понедельник. Глава государства обновил руководство и правление Национального банка. Должность зампреда...

Во Дворце Независимости сегодня состоялся кадровый понедельник. Глава государства обновил руководство и правление Национального банка. Должность зампреда отныне занимает Илона Ледницкая. Сразу несколько новых персон назначены и в правление банка. Но кадровый день, скорее, стал поводом для того, чтобы детально обсудить приоритеты в монетарной политике страны. Внимание к ней пристальное. Мировой кризис, вызванный пандемией, вынуждает пересмотреть роль банковского сектора. Сегодня банки должны обеспечить экономическую безопасность, стать гарантом финансовой стабильности реального сектора. Президент так и сказал: банковская система должна служить белорусскому народу. Смягчаем монетарную политику, но в то же время устанавливаем жесткий контроль теневых финансовых потоков. Все поставленные задачи отразят в обновленном Банковском кодексе. С подробностямиБуквально месяц назад Глава государства собирал на большое совещание руководство Нацбанка и экономический блок правительства. Тогда много говорили о поддержке реального сектора экономики и работе всей банковской системы. Сегодняшняя встреча снова на злобу дня. Время такое, банкам важно идти навстречу и людям, и предприятиям, да и самим держаться на плаву. Стратегию определили.Но прежде о кадровых решениях и тех людях, которым предстоит работать на опережение. Итак, у Павла Каллаура новый зам – это Илона Ледницкая. В Нацбанке она работает уже 16 лет. Сегодня на повышение пошла с должности начальника главного управления регулирования банковских операций. Последние 6 лет к тому же в правлении главного финансового регулятора. В эту команду сегодня Президент назначил еще трех человек: Елену Машнину, Дениса Горегляда и Дмитрия Мурина.Несмотря на все потрясения пандемии, Президент никому поблажек не делал. Наоборот, ориентировал систему госрганов по максимуму работать на экономический рост. Причем не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно экспорта и внешнего спроса. Оживление экономики после кризиса - забота не только правительства, госсектора, частного бизнеса и власти на местах. Тут важна командная работа и без главного банка страны не обойтись.Поддержать предприятия позволяют доступные кредиты. Нацбанк, несмотря на сложности, отказался от повышения ставки рефинансирования.Наоборот, она идет (и еще продолжит движение) вниз. Это позволит не сдерживать рост экономики, реализовывать важные инвестиционные задачи.Как раз номер 1 в предстоящую пятилетку, в том числе для регулятора - поиск инвестиций. В приоритете внешние кредиты с длительным сроком заимствований. И ответственность за эту работу будет персональной.В стране продолжат либерализацию валютного и финансового рынков. В помощь лучшие международные практики. Сейчас в нашей стране работают 25 банков. В уставных фондах не только белорусский, но и российский, казахский, австрийский и швейцарский капиталы. Это тоже показатель. В страну, которой не доверяют, деньги не вкладывают.Новому заму председателя правления Илоне Ледницкой как раз предстоит совершенствовать систему банковского надзора, прежде всего в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Здесь, конечно, первая ассоциация - дело Белгазпромбанка. Мы спросили: нужно ли обновленной команде главного финансового регулятора теперь работать на восстановление имиджа?!Кроме того, предстоит повышать доступность банковских операций. Речь о переходе на цифру как для населения, так и для экономических субъектов. Парк высоких технологий, чьи разработки востребованы швейцарскими и американскими банками, в этом деле поможет главному регулятору страны. Все задачи отразят в обновленном Банковском кодексе.Переход на более мягкую кредитно-денежную политику: удешевление кредитов и помощь должникам, попавшим в тяжелую ситуацию. В условиях закрытых внешних рынков именно внутренний банковский ресурс и порядочность финансистов могут и должны поддержать в сложившейся ситуации как людей, так и предприятия.