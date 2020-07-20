Важные кадровые решения принял Президент. Новые лица - в руководстве и правлении Национального банка, ротация кадров в МИДе

Важные кадровые решения сегодня принял Президент. Новые лица - в руководстве и правлении Национального банка. Вакантное кресло зампреда отныне будет занимать Илона Ледницкая. Для нее это повышение. Усилено и правление банка - назначены сразу несколько новых персоналий. Для каждого Президент обозначил фронт задач.
Банковская система - один из ключевых элементов экономической безопасности
Обновление в главном банке стало поводом обсудить приоритеты в монетарной политике страны. Внимание к ней пристальное. Мировой кризис, вызванный пандемией, усилил роль банковского сектора. Сегодня банки должны обеспечить экономическую безопасность, стать гарантом финансовой стабильности реального сектора, ориентирует Александр Лукашенко. Поддержать предприятия позволяют доступные кредиты. Нацбанк, несмотря на сложности, отказался от повышения ставки рефинансирования. Наоборот, ключевая ставка идет по устойчивой траектории снижения. Это позволит не сдерживать рост экономики, реализовывать важные инвестиционные задачи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:"Перед новым составом правительства поставлена задача не просто не допустить падения нашей экономики в этом году, нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания, мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году. Вы, конечно же, помните совещание 19 июня - с того момента помощником нашего правительства по зарплате, обеспечению, поддержке работы предприятий будет председатель Национального банка Павел Владимирович Каллаур. Есть предприятия, которые действительно попали в сложное положение, и им, конечно же, сегодня нужна помощь. Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или не дай бог людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывает. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть живые экспортные контракты или кто запустил инвестиционные проекты, надо помочь обязательно. Эти деньги возвратные. Безусловно, я вижу, что за последние три месяца Нацбанк своими решениями упростил много надзорных ограничений и после недавнего нашего разговора снизил ставку рефинансирования. Движение в этом направлении аккуратно, спокойно надо продолжать. Вы специалисты, профессионалы, знаете, как это делать, не хуже меня. Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки. Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами, иного не дано".
Банковская система должна служить белорусскому народу
Банки должны служить людям. А Национальный первым делом будет работать на укрепление доверия к белорусскому рублю и защищенность граждан. Важнейшая задача пятилетки, в том числе для регулятора, - поиск инвестиций. В приоритете - внешние кредиты с длительным сроком заимствований. И ответственность за эту работу будет персональной. Президент также потребовал продолжать либерализацию валютного и финансового рынков. В помощь - лучшие международные практики.
Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге борьбы с отмыванием денег
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:"В работе надо опираться на международные стандарты, особенно в части борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Беларусь занимает 21-е место в рейтинге ФАТФ. При этом Россия на 32-м, Швейцария - на 35-м, США - на 37-м‚ Китай - на 84-м. Однако на примере Белгазпромбанка видим, что работы непочатый край. Должен сказать, что председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках. Эта ситуация должна стать уроком для обновленного руководства Нацбанка. Штат в вашей структуре немалый, но, к сожалению, надзор провалился, не сработав на упреждение. Думаю, что вы сделаете соответствующие выводы, притом мгновенные".
Ротация в МИД и дипкорпусе
Серьезная ротация в МИД и дипкорпусе. Так, Андрей Евдоченко с поста первого замминистра иностранных дел отправится работать послом нашей страны в Нидерландах. На его позицию в МИД возвращается Александр Гурьянов, последние годы возглавлявший диппредставительство Беларуси в Италии. Также еще два заместителя внешнеполитического ведомства назначены послами. Олег Кравченко будет представлять интересы Беларуси в США, а Андрей Дапкюнас - в Австрии и Словении по совместительству. Новым замминистра станет Сергей Алейник, экс-посол в Великобритании. Вакантная должность посла в Казахстане отныне за экс-министром промышленности Павлом Утюпиным. А работать главой дипмиссии в Великобритании и Северной Ирландии будет бывший министр финансов Максим Ермолович. В белорусском МИД заметили, что такого весомого кадрового дня в истории дипломатической службы еще не было.