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Банковская система - один из ключевых элементов экономической безопасности



Банковская система должна служить белорусскому народу







Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге борьбы с отмыванием денег



Ротация в МИД и дипкорпусе



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Важные кадровые решения принял Президент. Новые лица - в руководстве и правлении Национального банка, ротация кадров в МИДе Важные кадровые решения сегодня принял Президент. Новые лица - в руководстве и правлении Национального банка. Вакантное кресло зампреда отныне будет занимать...

Важные кадровые решения сегодня принял Президент. Новые лица - в руководстве и правлении Национального банка. Вакантное кресло зампреда отныне будет занимать Илона Ледницкая. Для нее это повышение. Усилено и правление банка - назначены сразу несколько новых персоналий. Для каждого Президент обозначил фронт задач.Обновление в главном банке стало поводом обсудить приоритеты в монетарной политике страны. Внимание к ней пристальное. Мировой кризис, вызванный пандемией, усилил роль банковского сектора. Сегодня банки должны обеспечить экономическую безопасность, стать гарантом финансовой стабильности реального сектора, ориентирует Александр Лукашенко. Поддержать предприятия позволяют доступные кредиты. Нацбанк, несмотря на сложности, отказался от повышения ставки рефинансирования. Наоборот, ключевая ставка идет по устойчивой траектории снижения. Это позволит не сдерживать рост экономики, реализовывать важные инвестиционные задачи.Банки должны служить людям. А Национальный первым делом будет работать на укрепление доверия к белорусскому рублю и защищенность граждан. Важнейшая задача пятилетки, в том числе для регулятора, - поиск инвестиций. В приоритете - внешние кредиты с длительным сроком заимствований. И ответственность за эту работу будет персональной. Президент также потребовал продолжать либерализацию валютного и финансового рынков. В помощь - лучшие международные практики.Серьезная ротация в МИД и дипкорпусе. Так, Андрей Евдоченко с поста первого замминистра иностранных дел отправится работать послом нашей страны в Нидерландах. На его позицию в МИД возвращается Александр Гурьянов, последние годы возглавлявший диппредставительство Беларуси в Италии. Также еще два заместителя внешнеполитического ведомства назначены послами. Олег Кравченко будет представлять интересы Беларуси в США, а Андрей Дапкюнас - в Австрии и Словении по совместительству. Новым замминистра станет Сергей Алейник, экс-посол в Великобритании. Вакантная должность посла в Казахстане отныне за экс-министром промышленности Павлом Утюпиным. А работать главой дипмиссии в Великобритании и Северной Ирландии будет бывший министр финансов Максим Ермолович. В белорусском МИД заметили, что такого весомого кадрового дня в истории дипломатической службы еще не было.Подробности - в вечерних выпусках и