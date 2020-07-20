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Кадровые решения Президента в Комитете госбезопасности и реальном секторе

20.07.2020 21:58 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Решения Главы государства затронули Комитет госбезопасности. В ведомстве - новый зампред. Это Дмитрий Реуцкий - он пришел на важную должность с поста начальника управления КГБ по Минску и Минской области. Место главы столичного подразделения теперь займет Владимир Козырь. Тщательность подбора кадров, профессиональные этапы карьеры офицеров и то, как они успели себя зарекомендовать, - все это интересовало Президента при назначении.

Что касается реального сектора, тут тоже есть интересные персоны. Гендиректором Могилевского лифтмаша Президентом согласован Сергей Чертков. Первым замминистра связи и информатизации теперь будет работать Павел Ткач. При работе отныне и экс-министр строительства Дмитрий Микуленок. Его опыт и компетенции будут кстати на позиции первого зампреда в Мингорисполкоме. 

 
Теги: Минск
 
 
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Решения Главы государства затронули Комитет госбезопасности. В ведомстве - новый зампред. Это Дмитрий Реуцкий - он пришел на важную должность с поста начальника...
 
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