|
Вероника Цепкало обратилась к известным белорусам
21.07.2020 08:36 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Известные граждане страны, такие как лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, или спортсмены Максим Мирный, Виктория Азаренко и Дарья Домрачева должны присоединиться к объединенному штабу Светланы Тихановской и выступить за необходимость мирных перемен.
Об этом заявила супруга Валерия Цепкало в ходе разговора на
Напомним, ранее сообщалось, что она вошла в объединенный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
«Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам нашей страны. Особенно если у этих людей есть популярность. Это могут быть и спортсмены: Максим Мирный, Виктория Азаренко и Дарья Домрачева. Наши писатели, такие как Светлана Алексиевич.
Обращаемся ко всем неравнодушным белорусам, чтобы присоединялись к нашей инициативе. С помощью вас мы бы хотели донести до общества, насколько важно сейчас провести изменения в нашей стране.
Мы всех приглашаем к нам присоединиться. Чем больше таких популярных и значимых для Беларуси людей будет в нашем объединенном штабе, тем больше внимания будет именно к нашей деятельности, к кандидату Светлане Тихановской», - заявила Цепкало.
Во время разговора речь шла о давлении на штаб кандидата в президенты Беларуси Тихановскую. Напомним, 16 июля она
В минском парке Дружбы народов 19 июля
Выборы в Беларуси
Фото TUT.BY
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известные граждане страны, такие как лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, или спортсмены Максим Мирный, Виктория Азаренко и Дарья Домрачева должны...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)