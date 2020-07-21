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Вероника Цепкало обратилась к известным белорусам

21.07.2020 08:36 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Известные граждане страны, такие как лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, или спортсмены Максим Мирный, Виктория Азаренко и Дарья Домрачева должны присоединиться к объединенному штабу Светланы Тихановской и выступить за необходимость мирных перемен.

Об этом заявила супруга Валерия Цепкало в ходе разговора на «Радыё Свабода» 20 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что она вошла в объединенный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

«Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам нашей страны. Особенно если у этих людей есть популярность. Это могут быть и спортсмены: Максим Мирный, Виктория Азаренко и Дарья Домрачева. Наши писатели, такие как Светлана Алексиевич.

Обращаемся ко всем неравнодушным белорусам, чтобы присоединялись к нашей инициативе. С помощью вас мы бы хотели донести до общества, насколько важно сейчас провести изменения в нашей стране.

Мы всех приглашаем к нам присоединиться. Чем больше таких популярных и значимых для Беларуси людей будет в нашем объединенном штабе, тем больше внимания будет именно к нашей деятельности, к кандидату Светлане Тихановской», - заявила Цепкало.

Во время разговора речь шла о давлении на штаб кандидата в президенты Беларуси Тихановскую. Напомним, 16 июля она заявила, что объединяется со штабами экс-претендентов на президентский пост Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

В минском парке Дружбы народов 19 июля прошел первый в Минске пикет объединенных сил Тихановской, Цепкало и штаба Бабарико. На него пришло несколько тысяч человек.

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

Фото TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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Известные граждане страны, такие как лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, или спортсмены Максим Мирный, Виктория Азаренко и Дарья Домрачева должны...
 
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