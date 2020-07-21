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Президент Беларуси поздравил Короля бельгийцев Филиппа с национальным праздником

21.07.2020 12:20 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля бельгийцев Филиппа с национальным праздником Королевства Бельгия.

Глава государства отметил, что Беларусь проявляет большой интерес к развитию взаимодействия с Бельгией. "Тесные, плодотворные контакты между учебными учреждениями, общественными организациями и предприятиями, многолетнее сотрудничество в гуманитарной сфере создают стабильную основу для повышения уровня и улучшения качества отношений между Минском и Брюсселем", - говорится в поздравлении. 

Александр Лукашенко подчеркнул, что в период временных трудностей, вызванных пандемией, особенно важно направить совместные усилия на использование существующего потенциала в различных отраслях и сохранить ценные торговые и человеческие связи. 
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля бельгийцев Филиппа с национальным праздником Королевства...
 
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