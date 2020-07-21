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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси поздравил Короля бельгийцев Филиппа с национальным праздником Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля бельгийцев Филиппа с национальным праздником Королевства...

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля бельгийцев Филиппа с национальным праздником Королевства Бельгия.Глава государства отметил, что Беларусь проявляет большой интерес к развитию взаимодействия с Бельгией. "Тесные, плодотворные контакты между учебными учреждениями, общественными организациями и предприятиями, многолетнее сотрудничество в гуманитарной сфере создают стабильную основу для повышения уровня и улучшения качества отношений между Минском и Брюсселем", - говорится в поздравлении.Александр Лукашенко подчеркнул, что в период временных трудностей, вызванных пандемией, особенно важно направить совместные усилия на использование существующего потенциала в различных отраслях и сохранить ценные торговые и человеческие связи.