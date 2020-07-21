Лукашенко назначил новых руководителей, в том числе замглавы КГБ

Кадровые вопросы рассмотрел 20 июля президент Беларуси. Он назначил новых послов, откорректировал состав правления Нацбанка, а также Комитета КГБ.

Александр Лукашенко назначил:

Реуцкого Дмитрия Васильевича - заместителем главы Комитета государственной безопасности;

Козыря Владимира Владимировича - начальником управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области.

Президент также дал согласие на назначение:

Черткова Сергея Валерьевича - генеральным директором ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения";

Гурьянова Александра Евгеньевича - первым заместителем Министра иностранных дел;

Алейника Сергея Федоровича - заместителем Министра иностранных дел;

Ткача Павла Николаевича - первым заместителем Министра связи и информатизации;

Микуленка Дмитрия Михайловича - первым заместителем председателя Минского горисполкома;

Маслова Сергея Николаевича - заместителем председателя Могилевского облисполкома;

Дедкова Николая Леонидовича - управляющим делами Могилевского облисполкома.

Впервые с 2012 года в Беларуси назначен посол нашей страны в США. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки назначен Олег Кравченко. Сейчас Кравченко занимает пост заместителя министра иностранных дел, нашу страну он неоднократно представлял на разного рода международных мероприятиях.