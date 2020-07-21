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Лукашенко назначил новых руководителей, в том числе замглавы КГБ

21.07.2020 09:08 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Кадровые вопросы рассмотрел 20 июля президент Беларуси. Он назначил новых послов, откорректировал состав правления Нацбанка, а также Комитета КГБ.

Александр Лукашенко назначил:

Реуцкого Дмитрия Васильевича - заместителем главы Комитета государственной безопасности; 

Козыря Владимира Владимировича - начальником управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области. 

Президент также дал согласие на назначение: 

  • Черткова Сергея Валерьевича - генеральным директором ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения"; 
  • Гурьянова Александра Евгеньевича - первым заместителем Министра иностранных дел; 
  • Алейника Сергея Федоровича - заместителем Министра иностранных дел; 
  • Ткача Павла Николаевича - первым заместителем Министра связи и информатизации; 
  • Микуленка Дмитрия Михайловича - первым заместителем председателя Минского горисполкома; 
  • Маслова Сергея Николаевича - заместителем председателя Могилевского облисполкома; 
  • Дедкова Николая Леонидовича - управляющим делами Могилевского облисполкома.

Впервые с 2012 года в Беларуси назначен посол нашей страны в США. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки назначен Олег Кравченко. Сейчас Кравченко занимает пост заместителя министра иностранных дел, нашу страну он неоднократно представлял на разного рода международных мероприятиях.

Александр Лукашенко назначил новых руководителей в состав правления Национального банка Беларуси и возложил на них задачу по контролю за коммерческими банками.

 
Теги: Минск
 
 
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Кадровые вопросы рассмотрел 20 июля президент Беларуси. Он назначил новых послов, откорректировал состав правления Нацбанка, а также Комитета КГБ. Александр...
 
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