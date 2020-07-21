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Лукашенко назначил новых руководителей, в том числе замглавы КГБ
21.07.2020 09:08 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Кадровые вопросы рассмотрел 20 июля президент Беларуси. Он назначил новых послов, откорректировал состав правления Нацбанка, а также Комитета КГБ.
Александр Лукашенко назначил:
Реуцкого Дмитрия Васильевича - заместителем главы Комитета государственной безопасности;
Козыря Владимира Владимировича - начальником управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области.
Президент также дал согласие на назначение:
Впервые с 2012 года в Беларуси назначен посол нашей страны в США. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки
Александр Лукашенко
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Кадровые вопросы рассмотрел 20 июля президент Беларуси. Он назначил новых послов, откорректировал состав правления Нацбанка, а также Комитета КГБ. Александр...
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