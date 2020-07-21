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Александр Лукашенко: Один из важнейших участков моей президентской работы - возрождение Полесья
21.07.2020 12:34 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент сегодня находится с командировкой в Гомеле. В эти минуты Александр Лукашенко проводит встречу с активом региона. Ранее подобные уже состоялись во всех остальных областях и в Минске.
Как известно, после чернобыльской катастрофы почти все районы Гомельщины подверглись загрязнению радионуклидами. В 90-е Президент принял твердое решение - пострадавшие земли восстановить. Тогда и стартовали масштабные программы по возрождению.
Сделано многое. Главное, что спустя десятилетия речь идет уже не о реабилитации территорий, а об их развитии. Красивейшее белорусское Полесье сегодня - рай для агротуризма, а плодородные почвы юга страны позволяют выращивать то, о чем на севере только мечтают. Словом, теперь дело не только за государственной инициативой. Сделать свой город приятным для жизни и работы - задача каждого. И, как отметил Президент, наши люди умеют делать все.
Один из таких примеров - поликлиника-новостройка в Гомеле. Долгожданный объект для местных жителей, наконец, распахнет все свои двери. Планируется, что посмотреть на результат стройки приедет и Глава государства. Комплекс включает в себя поликлинику для детей и взрослых. Детская работает с 2014 года. А поликлиника для взрослых будет обслуживать 40 тысяч человек сразу трех микрорайонов областного центра. Подробности в следующих выпусках.
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Президент сегодня находится с командировкой в Гомеле. В эти минуты Александр Лукашенко проводит встречу с активом региона. Ранее подобные уже состоялись во всех...
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