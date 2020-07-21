Источник материала: БT

Банковская система - один из ключевых элементов экономической безопасности

Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге борьбы с отмыванием денег

Ротация в МИД и дипкорпусе

Кадровые решения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кадровый понедельник: обновление в банковской сфере, МИД, дипкорпусе, реальном секторе и КГБ Серьезный разговор о работе банковской системы состоялся вчера в рамках большого кадрового дня у Президента. Банковская система - один из ключевых элементов...

Серьезный разговор о работе банковской системы состоялся вчера в рамках большого кадрового дня у Президента.Обновление стало поводом обсудить приоритеты в монетарной политике страны. Внимание к ней пристальное. Мировой кризис, вызванный пандемией, вынуждает пересмотреть роль банковского сектора. Сегодня банки должны обеспечить экономическую безопасность, стать гарантом финансовой стабильности реального сектора. Поддержать предприятия позволяют доступные кредиты. Нацбанк несмотря на сложности отказался от повышения ставки рефинансирования. Наоборот, ключевая ставка идет по устойчивой траектории снижения. Это позволит не сдерживать рост экономики, реализовывать важные инвестиционные проекты.Банки должны служить людям. А Национальный первым делом будет работать на укрепление доверия к белорусскому рублю и защищенность граждан. Важнейшая задача пятилетки, в том числе для регулятора, - поиск инвестиций.Президент также потребовал продолжать либерализацию валютного и финансового рынков. Однако послабления - это не вседозволенность. В работе надо опираться на международные стандарты, особенно в части борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Здесь усилия Беларуси получили высокие оценки в мире.Серьезная ротация прошла в МИД и дипкорпусе. Рассчитывают, что авторитетный пул дипломатов будет эффективно работать на продвижение белорусских интересов за рубежом.Кадровые решения понедельника затронули и Комитет госбезопасности, Мингорисполком и Могилевский регион.