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Актуальные вопросы развития Гомельщины Президент обсудил с активом региона

21.07.2020 15:50 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Возрождение Полесья - один из важнейших участков президентской работы. Сегодня Глава государства в Гомеле. Александр Лукашенко провел встречу с активом региона.
Ранее такое общение прошло в остальных областях и столице. Гомельская область одна из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Последствия этой техногенной катастрофы для Беларуси оказались столь масштабными, что их успешное преодоление возможно только при условии системного подхода. Все эти годы госпрограммы, инициированные Президентом, и стали инструментом для реализации политики в отношении чернобыльских земель. Курс, взятый на реконструкцию и модернизацию, принес свои плоды. Жителям пострадавших земель сегодня есть где жить и работать.

Президент: Этот красивейший уголок Беларуси должен жить 

Актуальные вопросы развития Гомельщины Президент обсудил с активом региона


Время доказало, что решение не идти по пути бездумной приватизации госсобственности было правильным. Хотя в 90-е была остановлена работа многих предприятий. Все свободные средства вкладывались в развитие промышленности и создание новых рабочих мест. Теперь товары с маркировкой «Сделано в Беларуси» конкурируют на мировом рынке. Одних только продуктов питания наша страна экспортирует ежегодно на миллиарды долларов. В итоге сохранились трудовые коллективы, профессиональные компетенции специалистов и производственные школы.

Президент о возрождении предприятий


Актуальные вопросы развития Гомельщины Президент обсудил с активом региона


Сегодня в Гомеле распахнула свои двери поликлиника-новостройка. Для местных жителей это долгожданный объект. Этот современный высокотехнологичный медицинский комплекс включает отделения для детей и взрослых. Первое работает с 2014 года. А поликлиника для взрослых будет обслуживать 40 тысяч человек сразу трех микрорайонов областного центра.

В Гомеле открылась новая поликлиника




 
Теги: Гомель
 
 
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Возрождение Полесья - один из важнейших участков президентской работы. Сегодня Глава государства в Гомеле. Александр Лукашенко провел встречу с активом региона. ...
 
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