На президентских выборах не будет главных международных наблюдателей

Парламентская ассамблея Совета Европы официально отказалась от участия в наблюдении за президентскими выборами в Беларуси.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу организации, причина отказа ПАСЕ в несвоевременном направлении белорусской стороной приглашения. Однако есть и другие факторы.

«Президент ПАСЕ Рик Даемс сказал, что, учитывая ограниченное время до выборов, отсутствие наших обычных партнерских организаций, в частности БДИПЧ, постоянно меняющуюся санитарную ситуацию, связанную с COVID-19, и вытекающие из этого ограничения на поездки членов, ассамблея не сможет направить делегацию по этому случаю», — отметили в пресс-службе.

Белорусский парламент отправил приглашение в ПАСЕ 15 июля, тогда в ПАСЕ заявили, что на выборы не приедут, так как приглашение было прислано несвоевременно. В БДИПЧ ОБСЕ отметили, что приглашение получили уже тогда, когда в Беларуси прошли важные процессы, также требующие наблюдения (формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов). Именно в этих областях БДИПЧ ранее рекомендовала Беларуси улучшить ситуацию. Как отметила пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Катя Андруш, белорусские власти в курсе того, что БДИПЧ нуждается в своевременном приглашении для проведения наблюдения за всеми этапами выборов.

Пресс-секретарь Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Нэт Перри сообщил БелаПАН, что у ассамблеи «нет планов наблюдать за выборами до осени, как минимум, из-за пандемии COVID-19».