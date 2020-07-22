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ЦИК вспомнил про коронавирус: число наблюдателей сократят
22.07.2020 12:53 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Количество национальных наблюдателей сокращается до 5 число на участке в основной день голосования, и до 3-х - во время досрочного.
Об этом заявила глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина 22 июля на заседании. Таким образом, в порядок избирательного процесса внесены изменения.
Как пояснила Ермошина, «это и физическая, и эпидемиологическая безопасность».
Кроме того, она заявила, что предлагается допускать на участки наблюдателей в порядке их аккредитации.
Один из членов комиссии во время обсуждения этого предложения отметил, что поддерживает данное решение, поскольку «когда кто-то будет дышать в спину, они могут принять решение, которое нам неприемлемо».
Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.
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Количество национальных наблюдателей сокращается до 5 число на участке в основной день голосования, и до 3-х - во время досрочного.
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