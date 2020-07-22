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Меньше трех недель остается до основного дня голосования на президентских выборах в Беларуси. Александр Лукашенко встретился с доверенными лицами

22.07.2020 21:38 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Меньше трех недель остается до основного дня голосования на президентских выборах в Беларуси. Центризбирком зарегистрировал 5 кандидатов на высший пост в стране. Действующий Глава государства сегодня встретился с доверенными лицами. По законодательству каждый кандидат может сформировать список из 30 человек. Доверенными лицами Александра Лукашенко стали авторитетные и уважаемые люди из самых разных сфер. Среди них - сенаторы, депутаты, руководители вузов и крупных предприятий, медийные персоны. Многие из них бок о бок работают с Президентом не один год. Сейчас доверенные лица Александра Лукашенко ездят по стране, много общаются с людьми - в разных регионах проходят встречи с избирателями. И вот по окончании одного из таких насыщенных дней состоялась встреча с Главой государства. 


Меньше трех недель остается до основного дня голосования на президентских выборах в Беларуси. Александр Лукашенко встретился с доверенными лицами


  Предстоящий период Президент назвал непростым. И уже не первый раз призвал пройти его спокойно. Вот так, работая в регионах, общаясь с избирателями, доверенные лица получают срез вопросов того, что сегодня волнует людей, и понимание того, где и в каких сферах нужно больше внимания власти для решения проблемных моментов.

 
 
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Меньше трех недель остается до основного дня голосования на президентских выборах в Беларуси. Центризбирком зарегистрировал 5 кандидатов на высший пост в стране....
 
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