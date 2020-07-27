Источник материала: БT

Президент посетил Несвижский район

Летний день год кормит

Завод, построенный с нуля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко: Не жалейте заплатить людям за работу От того, насколько летом без потерь сработают наши аграрии, зависит многое, и не только будем ли мы с хлебом. По сути, от того, как мы проведем уборочную, зависит в...

От того, насколько летом без потерь сработают наши аграрии, зависит многое, и не только будем ли мы с хлебом. По сути, от того, как мы проведем уборочную, зависит в целом развитие нашего сельского хозяйства: будем ли с молоком и мясом сами и сможем ли продать соседям. Не зря говорят: летний день год кормит. Причем кормит как отдельное хозяйство, так и глобально всю страну. Уборочная кампания набирает обороты. Республиканский каравай с каждой минутой прибавляет в весе: аграрии положили в закрома уже полтора миллиона тонн зерна.В эти жаркие летние дни уборочная кампания всегда на особом контроле у Президента. Важно не потерять ни зернышка. Сегодня. Александр Лукашенко начал рабочую поездку с предприятия "Новая жизнь". По меркам региона это крупное хозяйство площадью более 4 тысяч гектаров. Здесь специализируются на производстве молока, говядины, свинины и выращивании сельскохозяйственных культур. К слову, регулярно с этих полей собирают одни из лучших урожаев в области.Президенту доложили о ходе уборочной кампании в регионе и в целом по стране. Минимум, который должны взять в этом году, - 9,5 миллиона тонн зерна с учетом кукурузы. Александр Лукашенко напомнил: в этот горячий сезон главное внимание должно быть сосредоточено здесь. Выборы выборами, а кушать все хотят, акцентировал внимание Александр Лукашенко: хлеб будет нужен всегда.А позже Президента ждали на Несвижском заводе детского питания. Это известный в районе переработчик молока. Предприятие высокотехнологичное. Все производство автоматизировано. На службе - роботы. Люди лишь контролируют основные процессы. Проект запускали в 2016 как производство, ориентированное на экспорт. И сегодня 96 % продукции забирает российский рынок.В компании придерживаются самых высоких стандартов качества: любая баночка - йогурта или молока - подойдет для детей первого года жизни. Высокий стандарт обеспечивают технологии, а также тщательный выбор сырья. Молоко - экстра-класса! Президент осмотрит цеха завода, ознакомится с финансовыми показателями и продегустирует все самое вкусное.Мощности несвижского завода - а это около 270 тонн переработки молока в сутки - в течение двух лет планируют увеличить без малого вдвое. Ожидается, что к российскому потребителю добавятся еще европейский и китайский. Завод приступил к разработке молочных брендов специально под эти цели.