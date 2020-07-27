Уборочная кампания, задачи по урожаю и достойные зарплаты аграриям. Президент посетил Несвижский район

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командировки в Несвижский район . Каждый год в это время аграрии на передовой. Сражаются и с погодой, и с другими факторами, чтобы на протяжении всего года нам было что выбрать в магазинах, что подать к столу. Впрочем, важно обеспечить не только собственную продовольственную безопасность, но и заработать. В этом году нашим производителям на руку сыграла пандемия. Так как спрос на продукты во всем мире существенно возрос, из этого нужно извлечь максимальную выгоду. Понятно, что препятствий на этом пути много. Значит, нужно быть готовым к конкуренции. Просто красивой упаковки недостаточно. Важно предложить качественный продукт. Словом, потребителям нужны гарантии. А их можно обеспечить, только продолжая модернизацию аграрной сферы.

О видах на урожай в этом году и новых проектах в аграрном секторе расскажет Илона Красутская.





Эффективное производство, достойные условия и оплата труда, а также конкурентоспособность продукции нашего АПК на мировом рынке. Работу аграрного сектора страны сегодня обсуждали во время президентской. Каждый год в это время аграрии на передовой. Сражаются и с погодой, и с другими факторами, чтобы на протяжении всего года нам было что выбрать в магазинах, что подать к столу. Впрочем, важно обеспечить не только собственную продовольственную безопасность, но и заработать. В этом году нашим производителям на руку сыграла пандемия. Так как спрос на продукты во всем мире существенно возрос, из этого нужно извлечь максимальную выгоду. Понятно, что препятствий на этом пути много. Значит, нужно быть готовым к конкуренции. Просто красивой упаковки недостаточно. Важно предложить качественный продукт. Словом, потребителям нужны гарантии. А их можно обеспечить, только продолжая модернизацию аграрной сферы.О видах на урожай в этом году и новых проектах в аграрном секторе расскажет

Каравай-2020

Президент сегодня прилетел в поля принадлежащие хозяйству "Новая жизнь"

А. Лукашенко: Выборы - это вторично, а хлеб будет нужен всегда

Убрать хлеб в Беларуси планируют за 21 день

Президент: 9,5 млн тонн зерна - минимум, который должны взять в этом году

Результат очевиден: "Сделано в Беларуси" - это тотальное доверие к качеству. Ценят наши продукты именно за натуральный состав. Молочные у нас не просто вкусные, а какой выбор! Тут мы впереди России, Украины и Казахстана. Да и не только их. По йогурту занимаем вторую строчку мирового рейтинга, по сливочному маслу - третью, по молоку - четвертую.

Беларусь в топ-10 экспортеров мяса

Президент посетил завод детского питания в Несвиже

Глава государства попробовал местный кефир. Журналисты тоже продегустировали продукцию предприятия

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уборочная кампания, задачи по урожаю и достойные зарплаты аграриям. Президент посетил Несвижский район Эффективное производство, достойные условия и оплата труда, а также конкурентоспособность продукции нашего АПК на мировом рынке. Работу аграрного сектора...

Надо сказать, журналисты уже соскучились по таким мероприятиям в полях. Пандемия, электоральная кампания в последнее время сместили фокус внимания на себя. Но в информационном поле то и дело новости, что с хлебом в мире будут далеко не все. Нас это, благо, не касается. А как критиковали вначале.. Беззаботный вариант «на удаленке» хорош для потребителя: позвонил-все доставили. А вот аграриям... ну как уйти на карантин?! Даже в начале пандемии и всеобщей паники удалось избежать ажиотажа, пустых полок. А в случае чего нам было б чем их наполнить, в отличии от других стран, зависящих от импорта. Аграрный сектор, с одной стороны, прибыльный, но в тоже время подвержен рискам. Мы уже знаем: повлиять может что угодно: от погоды до капризов некоторых рынков. А тут в довесок закрытие границ. Остановится мы себе позволить не можем, поэтому каравай по плану!В Минской области оно сейчас самое прогрессивное, земли - самые плодородные. Например, урожайность на этом поле озимой пшеницы 100 центнеров с га. С утра до ночи каждый погожий день комбайнерам придется жить в полевых условиях, где-то без обеда, чтобы потом было что есть не только нашей стране.Действительно, к хорошему привыкаешь очень быстро. Все хорошее зачастую воспринимается как данность. А ровесники суверенной страны и вовсе не знают как это было: отсутствие выбора, пустые полки, на скудный ассортимент - талоны, длинные очереди в любую пору года. У молодого поколения эти «антитехнологичные кадры» вызовут скорее улыбку, только в те времена мало кому было до смеха.За короткий по историческим меркам отрезок независимая Беларусь не просто закрыла вопрос собственной продовольственной безопасности, но все больше продает на экспорт.Министр сельского хозяйства сразу в поле доложит: 21 один день. Именно столько предстоит пахать во всех смыслах крестьянам, чтобы выйти на запланированные 8 миллионов тонн. Хорошую прибавку караваю сделает и кукуруза.Также Беларусь в топ-10 экспортеров мяса. А чего стоит этот факт: зеленый свет и нашей молочке, и мясной продукции дал Китай. Огромный рынок, но уж, действительно, для избранных. К такой качественной высоте аграрный сектор Беларуси пришел, конечно, не вдруг. Вложили в него сразу и много. Но эти деньги так и пропали бы в земле, если бы человек не захотел на ней работать. Вот так постепенно создали условия, в которых, действительно, есть желание трудиться на аграрной ниве. И уже многие городские жители завидуют заработку простого комбайнера на уборочной. О достойной оплате работников АПК сегодня тоже говорил Президент.А это еще один яркий пример того, что наш продукт любят и ждут на соседних рынках. Глава государства сегодняЭто известный в районе переработчик молока. Президента встречает директор предприятия Александр Караник. Нет, не однофамилец, это брат нынешнего главы Минздрава. В начале 2000-х он возглавлял управление здравоохранения Гродненского облисполкома, а потом ушел в бизнес, откликнувшись на предложение местных предпринимателей. Но учитывая, какой полезный проект удалось создать, - со здоровой тропы точно не ушел. Начинали здесь в 2013 году не только с чистого листа, а в чистом поле. Построились за три года. Почти все - за исключением малого - под заказ везут в Россию. Получили суперсовременный завод. Мало того, что технологичный, так еще и максимально автоматизированный. Весь штат сотрудников - 200 человек! А так... на службе роботы. Люди лишь контролируют основные процессы.В производство вложился иностранный инвестор с китайской пропиской. Штаб-квартира - в Гонконге. А вообще компания большая, международная. Решили на несвижской землеВ общем, дело за логистикой. Просчитали, что доставка авиатранспортом, например, до Шанхая потянет сверху два доллара на килограмм готовой продукции. Уверены: выгодно! Значит, можно заниматься продвижением. Такой ассортимент и на стол Президенту можно поставить, и в подарок другим лидерам презентовать.Глава государства попробовал местный кефир. Угостил и губернатора, помощников, ну и по традиции журналистов пригласил к столу. Репортеры охотно дегустировали йогурты с пробиотиками из фермерского молока. Тот, кто пробовал зарубежные аналоги, признавали: несвижский вариант намного вкуснее. Вот так и говорят: пока не попробуешь - не узнаешь. Белорусское не только знают, ему доверяют! Можно даже не определяться с любимым продуктом, а все время пробовать новое - точно не прогадаешь.