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Уборочная кампания, задачи по урожаю и достойные зарплаты аграриям. Президент посетил Несвижский район
27.07.2020 21:56 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
О видах на урожай в этом году и новых проектах в аграрном секторе расскажет Илона Красутская.
Каравай-2020Надо сказать, журналисты уже соскучились по таким мероприятиям в полях. Пандемия, электоральная кампания в последнее время сместили фокус внимания на себя. Но в информационном поле то и дело новости, что с хлебом в мире будут далеко не все. Нас это, благо, не касается. А как критиковали вначале.. Беззаботный вариант «на удаленке» хорош для потребителя: позвонил-все доставили. А вот аграриям... ну как уйти на карантин?! Даже в начале пандемии и всеобщей паники удалось избежать ажиотажа, пустых полок. А в случае чего нам было б чем их наполнить, в отличии от других стран, зависящих от импорта. Аграрный сектор, с одной стороны, прибыльный, но в тоже время подвержен рискам. Мы уже знаем: повлиять может что угодно: от погоды до капризов некоторых рынков. А тут в довесок закрытие границ. Остановится мы себе позволить не можем, поэтому каравай по плану!
Президент сегодня прилетел в поля принадлежащие хозяйству "Новая жизнь"В Минской области оно сейчас самое прогрессивное, земли - самые плодородные. Например, урожайность на этом поле озимой пшеницы 100 центнеров с га. С утра до ночи каждый погожий день комбайнерам придется жить в полевых условиях, где-то без обеда, чтобы потом было что есть не только нашей стране.
А. Лукашенко: Выборы - это вторично, а хлеб будет нужен всегда
Действительно, к хорошему привыкаешь очень быстро. Все хорошее зачастую воспринимается как данность. А ровесники суверенной страны и вовсе не знают как это было: отсутствие выбора, пустые полки, на скудный ассортимент - талоны, длинные очереди в любую пору года. У молодого поколения эти «антитехнологичные кадры» вызовут скорее улыбку, только в те времена мало кому было до смеха.
Убрать хлеб в Беларуси планируют за 21 деньЗа короткий по историческим меркам отрезок независимая Беларусь не просто закрыла вопрос собственной продовольственной безопасности, но все больше продает на экспорт.
Министр сельского хозяйства сразу в поле доложит: 21 один день. Именно столько предстоит пахать во всех смыслах крестьянам, чтобы выйти на запланированные 8 миллионов тонн. Хорошую прибавку караваю сделает и кукуруза.
Президент: 9,5 млн тонн зерна - минимум, который должны взять в этом году
Результат очевиден: "Сделано в Беларуси" - это тотальное доверие к качеству. Ценят наши продукты именно за натуральный состав. Молочные у нас не просто вкусные, а какой выбор! Тут мы впереди России, Украины и Казахстана. Да и не только их. По йогурту занимаем вторую строчку мирового рейтинга, по сливочному маслу - третью, по молоку - четвертую.
Беларусь в топ-10 экспортеров мяса
Также Беларусь в топ-10 экспортеров мяса. А чего стоит этот факт: зеленый свет и нашей молочке, и мясной продукции дал Китай. Огромный рынок, но уж, действительно, для избранных. К такой качественной высоте аграрный сектор Беларуси пришел, конечно, не вдруг. Вложили в него сразу и много. Но эти деньги так и пропали бы в земле, если бы человек не захотел на ней работать. Вот так постепенно создали условия, в которых, действительно, есть желание трудиться на аграрной ниве. И уже многие городские жители завидуют заработку простого комбайнера на уборочной. О достойной оплате работников АПК сегодня тоже говорил Президент.
Президент посетил завод детского питания в НесвижеА это еще один яркий пример того, что наш продукт любят и ждут на соседних рынках. Глава государства сегодня
В производство вложился иностранный инвестор с китайской пропиской. Штаб-квартира - в Гонконге. А вообще компания большая, международная. Решили на несвижской земле
В общем, дело за логистикой. Просчитали, что доставка авиатранспортом, например, до Шанхая потянет сверху два доллара на килограмм готовой продукции. Уверены: выгодно! Значит, можно заниматься продвижением. Такой ассортимент и на стол Президенту можно поставить, и в подарок другим лидерам презентовать.
Глава государства попробовал местный кефир. Журналисты тоже продегустировали продукцию предприятияГлава государства попробовал местный кефир. Угостил и губернатора, помощников, ну и по традиции журналистов пригласил к столу. Репортеры охотно дегустировали йогурты с пробиотиками из фермерского молока. Тот, кто пробовал зарубежные аналоги, признавали: несвижский вариант намного вкуснее. Вот так и говорят: пока не попробуешь - не узнаешь. Белорусское не только знают, ему доверяют! Можно даже не определяться с любимым продуктом, а все время пробовать новое - точно не прогадаешь.
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Уборочная кампания, задачи по урожаю и достойные зарплаты аграриям. Президент посетил Несвижский район
Эффективное производство, достойные условия и оплата труда, а также конкурентоспособность продукции нашего АПК на мировом рынке. Работу аграрного сектора...
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