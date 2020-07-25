Вышла книга о бывшем председателе Брестского облисполкома Константине Сумаре

Источник материала: Виртуальный Брест

О трудовом пути, о работе на руководящих должностях, начиная с колхоза «Рассвет», рассказывается в книге.





Родился Константин Андреевич 15 января 1949 года в д.Вичин, в семье уважаемых людей и тружеников. И сам трудился, сколько себя помнит. На самой заре, до того, как отправиться в школу, выгонял на пастбище корову, а пока она паслась, обкашивал канаву. Кормил другую живность. Колол дрова. В общем, успевал переделать много всего, а затем на занятиях в школе занимался очень прилежно и получал отличные оценки.

В книге много отзывов тех, кто работал с Константином Сумаром рука об руку, кто был рядом и хорошо знает его, а также детей и родственников.

История появления двух родов Сумаров, не являющихся родственниками, в деревне Вичин (ещё один род имеет корни в д.Лахва) теряется в толще столетий и проследить её до самых истоков оказалось невозможным, несмотря на многочисленные попытки. Даже самые давние письменные источники признаются, что невозможно установить, кто и когда заселил эти поля, какой народ составил так называемую Вичинскую группу. Зато среди перечисленных в них древних фамилий (прозвищ), которые подтверждают, что Вичинские Поляне – это цельная группа, потому что фамилии здесь одни и те же в каждом из «полянских» селений: Абрамчук, Бирило, Бурик, Велесюк и Веселюк, Вечёрко, Гребень, Гриневич, Данильчук, Зосич, Зубко, Зыщик, Козун, Калинкович, Ковшик, Короваевич, Коховец, Кузьмич, Миронович, Насеня, Невдах, Павлович, Половец, Скиба, Соц, Туркевич, Чирец, Ярилович. В этом неполном списке и фамилия Сумар. Значит, можно не сомневаться, что род этот издревле тут, в Вичине, среди Вичинских Полян.

Вот что говорит о нём в книге нынешний руководитель хозяйства (теперь это ОАО «Вульковский рассвет») с четвертьвековым стажем, которым до него руководил Константин Андреевич, Владимир Михайлович Соц:

— Первая встреча с Константином Андреевичем состоялась, когда меня утверждали на должность руководителя сельхозпредприятия в облисполкоме. Как раз он и утверждал, будучи тогда уже около года губернатором. Не сам, конечно, коллегиально, но он руководил всем процессом и конечный результат, утвердить или не утвердить, зависел от него.

Конечно же, чувство было трепетное. Ведь я практически заступаю на его бывший пост, хоть после него сменилось ещё три руководителя – Александр Андреевич Лукашевич (1981-1996), Василий Николаевич Ермакович (1996-1997) и Николай Игнатьевич Горошко (1997-2005). А в целом я двенадцатый, если считать с самого начала. Первым был Василий Иванович Павлович – с 1949-го по 1950-й. Это отец нашей замечательной труженицы, ветерана труда Просковьи Васильевны Павлович, у которой в первые месяцы председательской работы квартировал Константин Андреевич.

Его заслуга в строительстве новых ферм и в том, что школа новая появилась в агрогородке. Современная, уютная, а его дети учились (в начальных классах) ещё в старой деревянной. Около сотни домов построено для работников хозяйства, причём, значительная часть при нём. Да он и начинал это доброе дело. Молодые кадры надо было удерживать на селе, потому что многие стремились в город. И жильё сыграло в этом немалую роль. За это его тоже добрым словом вспоминают. Ведь те, кто первые дома заселял, уже на пенсии, в хозяйстве трудятся их дети и внуки, для которых тоже строилось всё новое и новое жильё. Поэтому трудовых династий много.

И вот ещё такой показательный случай, тоже связанный с отношением к людям. За такое отношение они благодарны ему – не отпугивал от земли, а всячески поощрял, когда человек много работает.

Дело в том, что в те времена еще сохранялась практика, появившаяся одновременно с созданием колхозов, отнимать у людей так называемые «лишние» участки земли. Скажем, положено кому-то столько-то соток земли для обслуживания приусадебного участка, а у него в полтора-два раза больше. Так исторически сложилось, и человек даже не осознавал, что совершил так называемый «самозахват». Просто хозяйствовал, выращивал картофель, клубнику, плодовые деревья, зерновые… да мало ли. И вот в один злосчастный день приезжают из района представители, вымеряют землю, и лишний участок «обрезают», переводят в колхозное пользование. Вроде бы всё правильно, законность восстанавливается, но человек ведь уже окультурил этот надел, прикипел к нему, и чувствует себя так, будто часть тела у него отняли. И тогда в порыве отчаяния детям наказ даёт, чтобы убегали при первой возможности в город, потому что в деревне, дескать, над людьми вот как издеваются.

— Так вот Сумар после моего избрания председателем в приватной беседе дал добрый и дельный совет: «Ты, Соц, людские участки лучше не трогай. Пусть трудятся на земельке. Ничего, что лишний кусок прихватил человек, но ведь он пашет, созидает, а не бездельничает. Это важнее. И польза от этого не только человеку, но и государству».

А теперь строки из биографии.

Константин Сумар окончил Гродненский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном. Затем окончил Минскую высшую партийную школу.

Генерал-майор запаса.

Но это потом. А в самом начале…

…Работал заведующим Дворецким сельским клубом, инженером-гидромелиоратором в д. Чучевичи, главным агрономом, заместителем председателя колхоза «Путь Ленина» в д. Бостынь, председателем колхоза «Рассвет» в Вульке-II, был заместителем председателя райсовета депутатов, начальником управления сельского хозяйства.

Всё это – Лунинецкий район.

Занимал должности заместителя Начальника Службы контроля Президента, заместителя Председателя Комитета госконтроля, первого заместителя председателя Минского облисполкома, Председателя Государственного налогового комитета Республики Беларусь, Министра по налогам и сборам Республики Беларусь, председателя Брестского облисполкома.

Об этом легендарном человеке рассказывается в книге. Автор – Анатолий Крейдич. Вскоре ожидается поступление книги в библиотеки района.