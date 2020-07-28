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Поздравление народному артисту Беларуси Григорию Белоцерковскому

28.07.2020 09:18 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 75-летием.

"Ваша богатая творческая биография и преданное служение сцене вызывают искреннее уважение и благодарность многочисленных поклонников. Яркий талант и высокий профессионализм по праву заслужили признание коллег и искреннюю любовь зрителей", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Григорию Белоцерковскому, чтобы его неисчерпаемая энергия и в дальнейшем дарила радостные минуты любителям театрального искусства, пополняла сокровищницу отечественной культуры.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 75-летием. "Ваша богатая творческая биография и...
 
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