|
Поздравление народному артисту Беларуси Григорию Белоцерковскому
28.07.2020 09:18 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 75-летием.
"Ваша богатая творческая биография и преданное служение сцене вызывают искреннее уважение и благодарность многочисленных поклонников. Яркий талант и высокий профессионализм по праву заслужили признание коллег и искреннюю любовь зрителей", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Григорию Белоцерковскому, чтобы его неисчерпаемая энергия и в дальнейшем дарила радостные минуты любителям театрального искусства, пополняла сокровищницу отечественной культуры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 75-летием. "Ваша богатая творческая биография и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)