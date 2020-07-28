«Брестжилстрой» о забастовке: не соответствует действительности. Да и с чего бы это вдруг?

Источник материала: Виртуальный Брест

Что ни день приближающаяся к своему завершению избирательная кампания-2020 преподносит очередные неожиданные заявления, оставляющие на распутье раздумий: то ли верить им, то ли нет. Порой отличить правдивую информацию от фейка с лету непросто. Вместе с тем очевидно: сегодняшние создатели откровенных провокаций не гнушаются следовать давнему указанию пропагандиста Йозефа Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в нее».





Вот и свежий пример. Один из специализирующихся на подобных «сенсациях» телеграм-каналов распространил новость, быстро подхваченную даже, казалось бы, серьезными иностранными масс–медиа: «О забастовке объявили сотрудники КУП «Брестжилстрой». Они потребовали честных и прозрачных президентских выборов, освобождения политических заключенных и снятия с них всех обвинений. Забастовка продлится в августе, а в случае победы Александра Лукашенко на выборах, работники обещают присоединиться к бессрочной национальной забастовке».

Чтобы состряпанная и представленная потребителям «лапша» воспринималась съедобной на вкус, то есть хотя бы более-менее убедительной и правдоподобной, «поварам» однозначно следовало взять за основу какое-нибудь другое предприятие – менее известное и успешное во всех отношениях: начиная от широты спектра направлений деятельности, географии своего присутствия в разных странах, и заканчивая солидностью социального «пакета» для своего персонала. Но у тех, кто знаком с КУП «Брестжилстрой» не понаслышке и знает о реальном положении дел, такая развесистая «клюква» вызовет либо недоумение, либо негодование.

Чтобы разобраться, что к чему, и составить правильное представление о данном предприятии, достаточно зайти на его официальный сайт. Размещенная там информация не требует комментариев и говорит сама за себя: «Специализируясь на крупнопанельном домостроении, предприятие действует в отрасли более 50 лет. Структура нашего предприятия обеспечивает замкнутый цикл строительства – от проектирования до сдачи готовых объектов «под ключ». В состав предприятия входят два завода крупнопанельного домостроения в г. Бресте и г. Ганцевичи, а также производственный участок «Кобриндрев», имеются два филиала. Филиал в г. Калининграде выполняет организационную работу при строительстве жилых, нежилых объектов и оказание строительных услуг на территории Российской Федерации. Коллектив насчитывает более 2000 сотрудников, основу которых составляют высококвалифицированные специалисты, По уровню профессиональной подготовки персонал предприятия сохраняет ведущие позиции среди родственных компаний. Сегодня «Брестжилстрой» является лидером в Брестской области по объемам ввода общей площади жилых домов, а также реализует крупные строительные проекты в республике и за рубежом».

Трудовые и социально-экономические отношения между нанимателем и работниками предприятия регулируются коллективным договором, который предусматривает дополнительные социальные гарантии как работающим, так и работникам, вышедшим на заслуженный отдых . Предоставляется возможность проявить себя и во внерабочее время - в общественной жизни, регулярно проводимых спортивных и культурных мероприятиях. Кроме того, в санаториях УП «Белпрофсоюзкурорт» членам профсоюза предприятия предоставляется скидка в размере 25 процентов – и этот список можно продолжать.

Возникает резонный вопрос: так против чего бастовать? Против приносящих устойчивую постоянную прибыль заказов? Против достойной оплаты труда? Против социальных бонусов, полагающихся к заработку?

– Мы в курсе этой информации, но она не соответствует действительности. У нас все хорошо: все работают, зарабатывают, никто ни о какой забастовке не объявлял, – недоумевает председатель первичной профсоюзной организации КУП «Брестжилстрой» Елена Морилова.

Очередная дутая «сенсация» оказалась выстрелом в молоко, «пролетевшим» далеко от настоящих реалий. По этому поводу остается лишь пожелать и зарубежным, и своим отечественным «охотникам за информацией» все-таки придерживаться основополагающего журналистского принципа - доверяй, но проверяй», прежде чем бездумно, на скорую руку, подхватывать портящую профессиональную репутацию «желтизну».