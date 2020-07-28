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Президент посетил войсковую часть 3214

Белорусская армия на страже военной безопасности государства

Господдержка военнослужащих будет продолжена

Слаженность действий на тактико-специальном занятии

Военнослужащие получат новое комфортное общежитие

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент ознакомился с новейшими образцами спецтехники и условиями жизни военнослужащих Долг, честь, отечество. Александр Лукашенко сегодня посетил войсковую часть 3214 внутренних войск. Президент посетил войсковую часть 3214 Здесь прошлавстреча с...

Долг, честь, отечество. Александр Лукашенко сегодня посетил войсковую часть 3214 внутренних войск.Здесь прошла встреча с руководством и личным составом ведомств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности. 3214 - элитное подразделение. Оно призвано защищать закон. Стоит на страже спокойствия белорусов и порядка в стране.Курс - на создание надежной системы нацбезопасности. Разговор об этом зашел на встрече с теми, кто и формирует эту структуру. Создана национальная военная школа, развивается собственный военпром. По данным международного рейтинга военной мощи, армия Беларуси занимает 53 место из почти 140 государств. Позади остались многие страны НАТО. Но так было не всегда! Первые годы белорусского суверенитета выдались непростыми.Материальный аспект - волнующая тема для всех слоев населения. Президент заверил, что государство и впредь будет поддерживать военнослужащих.Белорусскому лидеру показали новейшие образцы спецтехники. В этом году автопарк внутренних войск пополнили 70 единиц боевых машин. Почти половина из них - отечественного производства. Рядом на тренировочной площадке свои возможности оттачивали бойцы. Президенту продемонстрировали тактико-специальное занятие с батальоном специального назначения.Также Главе государства показали и условия жизни военнослужащих. Уже в августе на территории части будет открыто новое комфортное общежитие квартирного типа. 9 этажей, 142 жилых помещения, которые полностью оборудованы мебелью и бытовой техникой. Здесь разместятся контрактники внутренних войск. Рассматривается вопрос и о разрешении проживания курсантам 4-го курса.