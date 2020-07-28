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Президент ознакомился с новейшими образцами спецтехники и условиями жизни военнослужащих

28.07.2020 15:50 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Долг, честь, отечество. Александр Лукашенко сегодня посетил войсковую часть 3214 внутренних войск.

Президент посетил войсковую часть 3214

Здесь прошла встреча с руководством и личным составом ведомств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности. 3214 - элитное подразделение. Оно призвано защищать закон. Стоит на страже спокойствия белорусов и порядка в стране.

Белорусская армия на страже военной безопасности государства

Курс - на создание надежной системы нацбезопасности. Разговор об этом зашел на встрече с теми, кто и формирует эту структуру. Создана национальная военная школа, развивается собственный военпром. По данным международного рейтинга военной мощи, армия Беларуси занимает 53 место из почти 140 государств. Позади остались многие страны НАТО. Но так было не всегда! Первые годы белорусского суверенитета выдались непростыми.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Кто постарше из вас,  помнит начало 90-х годов, развал Советского Союза и первые шаги Беларуси в суверенную жизнь. Тогда бездумно разрушались силовые органы и превращалась в металлолом боевая техника, массово увольнялись высококлассные военные профессионалы, вынужденные ради пропитания своих семей соглашаться на самую низкооплачиваемую работу. Денежное довольствие офицеров, оставшихся в армейском строю, сократилось в несколько раз. Командир взвода в те годы получал до $15, командир полка - $35. Было трудно, сложно, но мы преодолели этот период и выстояли. Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил,  мы никому ничем не обязаны".

Господдержка военнослужащих будет продолжена

Материальный аспект - волнующая тема для всех слоев населения. Президент заверил, что государство и впредь будет поддерживать военнослужащих.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, денежном довольствии и прочем. Если экономика будет работать не хуже, значит, жить тоже будем не хуже. Обещать вам какие-то вертолетные деньги я не стану. Потому что надо будет потом с вертолета их разбрасывать. У нас нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие".


Президент ознакомился с новейшими образцами спецтехники и условиями жизни военнослужащих


Слаженность действий на тактико-специальном занятии

Белорусскому лидеру показали  новейшие образцы спецтехники. В этом году автопарк внутренних войск  пополнили 70 единиц боевых машин. Почти половина из них - отечественного производства. Рядом на тренировочной площадке свои возможности оттачивали бойцы. Президенту продемонстрировали тактико-специальное занятие с батальоном специального назначения.

Военнослужащие получат новое комфортное общежитие

Также Главе государства показали и условия жизни военнослужащих. Уже в августе на территории части будет открыто новое комфортное общежитие квартирного типа. 9 этажей, 142 жилых помещения, которые полностью оборудованы мебелью и бытовой техникой. Здесь разместятся контрактники внутренних войск. Рассматривается вопрос и о разрешении проживания курсантам 4-го курса.

 
 
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Долг, честь, отечество. Александр Лукашенко сегодня посетил войсковую часть 3214 внутренних войск. Президент посетил войсковую часть 3214 Здесь прошлавстреча с...
 
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