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Глава государства обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
29.07.2020 21:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПодготовка президентского послания стала центральной темой еще одной встречи во Дворце Независимости. Это ежегодная традиция и ожидаемое событие - Глава государства обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Состоялся предметный разговор с теми руководителями госорганов и должностными лицами, кто отвечает за это важное мероприятие, вместе с Президентом обсудили содержательную часть и оргмоменты предстоящего события.
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Подготовка президентского послания стала центральной темой еще одной встречи во Дворце Независимости. Это ежегодная традиция и ожидаемое событие - Глава...
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