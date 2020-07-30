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Любые попытки нарушить спокойную жизнь, дестабилизировать обстановку в стране будут всегда пресекаться
30.07.2020 08:36 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМир и спокойствие - величайшие ценности Беларуси. Поэтому любые попытки нарушить спокойную жизнь, дестабилизировать обстановку в стране будут всегда пресекаться. Накануне Президент собрал срочное совещание с членами Совета безопасности. Повод серьезный. В Беларуси задержали более 3 десятков представителей иностранной частной военной компании.
Задержание боевиков
Напомним, по информации от правоохранителей, в нашу страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Президент принял с докладом председателя Комитета госконтроля
Накануне во Дворце Независимости обсудили работу Комитета госконтроля.
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Любые попытки нарушить спокойную жизнь, дестабилизировать обстановку в стране будут всегда пресекаться
Мир и спокойствие - величайшие ценности Беларуси. Поэтому любые попытки нарушить спокойную жизнь, дестабилизировать обстановку в стране будут всегда пресекаться....
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