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Любые попытки нарушить спокойную жизнь, дестабилизировать обстановку в стране будут всегда пресекаться

30.07.2020 08:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Мир и спокойствие - величайшие ценности Беларуси. Поэтому любые попытки нарушить спокойную жизнь, дестабилизировать обстановку в стране будут всегда пресекаться. Накануне Президент собрал срочное совещание с членами Совета безопасности. Повод серьезный. В Беларуси задержали более 3 десятков представителей иностранной частной военной компании.


Задержание боевиков 


Напомним, по информации от правоохранителей, в нашу страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Недалеко от белорусской столицы задержали 32 человека. Это граждане России, работавшие на частную военную компанию "Вагнер", известную участием в конфликтах в Сирии, Украине и других государствах. Еще один человек задержан на юге страны. Среди этих людей - мужчины от 24 до 49 лет. В их отношении Следственный комитет проводит проверку. На совещании обсуждался ряд вопросов в сфере нацбезопасности. Глава государства поставил ряд задач для МИДа и Госпогранкомитета. 


Президент принял с докладом председателя Комитета госконтроля 


Накануне во Дворце Независимости обсудили работу Комитета госконтроля. На встрече с главой ведомства Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что КГК должен носить упреждающий и профилактический характер. Иван Тертель доложил Президенту о результатах работы комитета и перспективах его деятельности. Второй вопрос рабочей встречи был связан с дополнительным поручением. Так, председатель КГК в качестве уполномоченного Главы государства будет отвечать за Витебскую область. Под его контролем теперь и развитие лесного хозяйства страны.

 
 
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Мир и спокойствие - величайшие ценности Беларуси. Поэтому любые попытки нарушить спокойную жизнь, дестабилизировать обстановку в стране будут всегда пресекаться....
 
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