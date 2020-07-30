В РФ готовятся группировки для провокаций в Беларуси

Кандидаты в президенты Беларуси выходят из здания ЦИК, где сегодня проходило экстренное совещание. Все они подтвердил информацию о том, что в Беларуси остаются российские боевики.

Анна Канопацкая рассказала, что всех задержанных накануне боевиков держат в разных местах, они дают показания. По ее словам, на встрече всех предупредили о возможных провокациях. Канопацкая полагает, что государство не в состоянии обеспечивать сегодня безопасность граждан.

Сергей Черечень, выйдя из здания ЦИК, сказал, что его кампания будет проходить в онлайне. Он дал короткий комментарий и отметил, что глава Совбеза рассказал о том, что в стране остаются боевики и их цель - массовые мероприятия, которые проходят в стране. Поэтому его кампания идет в онлайне, где безопасно.

Андрей Дмитриев сразу сказал, что задал много вопросов главе Совбеза. По его словам, у Совбеза есть информация о том, что под Псковом и Невелем (город в Псковской области РФ) в лагерях формируются новые группировки боевиков, которых потом перебросят в Беларусь. По словам Дмитриева, на допросах, по словам Равков, задержанные дают разные ответы, но некоторые говорят о том, что они приехали «делать революцию». Равков, по словам Дмитриева, подтвердил, что граница с РФ открыта, и полный контроль над ней сейчас невозможен. Глава Совбеза также не исключил, что в случае угрозы нацбезопасности, власти могут «глушить интернет». Дмитриев подчеркнул, что пока не понимает, почему власти страны не связались с Россией (с которой Беларусь имеет крайне близкие связи) спустя сутки, и не потребовали объяснений. Он также отметил, что в Беларуси огромное количество сотрудников милиции, которые должны обеспечивать безопасность граждан, и добавил, что оперативные силы сейчас надо стягивать не в Минск для подавления массовых мероприятиях, а к границе.

Светлана Тихановская заявила, что все мероприятия, которые были запланированы штабом, остаются в силе, и пригласила всех на пикет 30 июля в Парк Дружбы народов. Она также сообщила, что меры безопасности на мероприятиях теперь на себя берет государство.

Напомним, что сегодня утром всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета белопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков обвиняют в терроризме .