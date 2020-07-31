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Беларусь передала Украине список задержанных россиян
31.07.2020 13:24 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Украина получила от Беларуси список задержанных российских граждан и передаст его компетентным правоохранительным органам "для изучения", заявил сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы только вчера получили полный список граждан, которые были задержаны, и сразу передали его украинским компетентным органам для изучения», - сообщил Кулеба.
По его словам, Украина намерена установить, «кто из этого списка участвовал в вооруженных действиях» в Донбассе,
Глава МИД Украины отметил, что среди задержанных есть граждане Украины. По данным Кулебы, правоохранители проверяют всех задержанных на предмет гражданства Украины, и в этой стране не допускается возможность двойного гражданства: все, у кого есть украинский паспорт, являются гражданами Украины,
Ранее сообщалось, что Украина надеется на экстрадицию задержанных наёмников.
Напомним, что всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета белопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков
Днем 29 июля появилась информация о
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Украина получила от Беларуси список задержанных российских граждан и передаст его компетентным правоохранительным органам "для изучения", заявил сегодня министр...
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