Беларусь передала Украине список задержанных россиян

Украина получила от Беларуси список задержанных российских граждан и передаст его компетентным правоохранительным органам "для изучения", заявил сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы только вчера получили полный список граждан, которые были задержаны, и сразу передали его украинским компетентным органам для изучения», - сообщил Кулеба.

По его словам, Украина намерена установить, «кто из этого списка участвовал в вооруженных действиях» в Донбассе, передает ТАСС.

Глава МИД Украины отметил, что среди задержанных есть граждане Украины. По данным Кулебы, правоохранители проверяют всех задержанных на предмет гражданства Украины, и в этой стране не допускается возможность двойного гражданства: все, у кого есть украинский паспорт, являются гражданами Украины, сообщают «Минск-новости».

Ранее сообщалось, что Украина надеется на экстрадицию задержанных наёмников.

Напомним, что всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета белопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков обвиняют в терроризме . Кандидаты подтвердили озвученную информацию о том, что в Беларуси остаются российские боевики .