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Беларусь передала Украине список задержанных россиян

31.07.2020 13:24 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Украина получила от Беларуси список задержанных российских граждан и передаст его компетентным правоохранительным органам "для изучения", заявил сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы только вчера получили полный список граждан, которые были задержаны, и сразу передали его украинским компетентным органам для изучения», - сообщил Кулеба.

По его словам, Украина намерена установить, «кто из этого списка участвовал в вооруженных действиях» в Донбассе, передает ТАСС.

Глава МИД Украины отметил, что среди задержанных есть граждане Украины. По данным Кулебы, правоохранители проверяют всех задержанных на предмет гражданства Украины, и в этой стране не допускается возможность двойного гражданства: все, у кого есть украинский паспорт, являются гражданами Украины, сообщают «Минск-новости».

Ранее сообщалось, что Украина надеется на экстрадицию задержанных наёмников.

Напомним, что всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета белопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков обвиняют в терроризме. Кандидаты подтвердили озвученную информацию о том, что в Беларуси остаются российские боевики.

Днем 29 июля появилась информация о задержании в Беларуси боевиков из иностранной частной военной компании. Оказалось, что большая часть из них - россияне из ЧВК Вагнера.

 
Теги: Минск
 
 
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Украина получила от Беларуси список задержанных российских граждан и передаст его компетентным правоохранительным органам "для изучения", заявил сегодня министр...
 
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