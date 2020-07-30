12 вопросов к истории с российскими «боевиками», на которые пока нет ответа

Источник материала: Виртуальный Брест

Прошли сутки с момента появления новости о том, что в Беларуси задержали российских граждан. В ГосСМИ сообщили, что это боевики из ЧВК Вагнера. Сейчас они — подозреваемые по уголовному делу о «приготовлении к массовым беспорядкам». Глава Совбеза предупредил кандидатов в президенты о возможных провокациях в ходе избирательной кампании.





Правда, в этой истории все еще много непонятного. TUT.BY формулирует вопросы об этой истории, на которые пока нет ответов.

Если это были боевики и они готовили операцию — где их оружие?

В сюжете Беларусь 1 показали вещи, которые были с собой у боевиков. Среди них — коробка чая, презервативы, деньги, нашивки, молитва на арабском, инструкция к датчикам «свой-чужой», инструмент и подсумок. Также госСМИ сообщили, что при себе россияне имели «каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана».

Скриншот видео «Беларусь 1»

Достаточно ли этих предметов для приготовления к беспорядкам? Как эти люди собирались без личного оружия противостоять вооруженным белорусским силовикам?

Зачем было вести себя настолько подозрительно?

ГосСМИ сообщили: «приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари».

Разве так ведут себя люди, которые готовят в чужой стране сколько-то серьезную операцию? Если они скрывали свое присутствие, зачем ходить вместе и носить одежду милитари? Зачем собираться такой большой группой?

«Коллективное заселение в отель и санаторий, камуфляж на крепких мужиках — это, наоборот, говорит о том, что они ничего не боялись, чувствовали себя спокойно и не шифровались», — пишет журналист Нашей Нівы Артем Горбацевич.

Почему их не задержали после заселения в отель?

По ТВ сообщили, что 32 россиянина сперва заселились в Минский отель IBB, а через два дня переместились в санаторий. Чтобы заселиться в отель, нужно показать паспорт. Данные об иностранцах поступают в МВД (мы это знаем, например, по истории украинского поэта Сергея Жадана — к нему приехали силовики в ночь после заселения в гостиницу).

Скриншот видео «Беларусь 1»

Если больше десятка приехавших россиян были известны как участники действий на Донбассе и они заселяются в один отель — не повод ли это среагировать сразу?

Зачем для операции в Беларуси суданские фунты и билеты в Турцию?

Эксперты обратили внимание, что на видео задержания видны деньги и телефонная карточка Судана. Зачем они нужны людям, которые едут из России проводить операцию в Беларуси?

Скриншот видео «Беларусь 1»

По неподтвержденным данным, у боевиков с собой были билеты в Турцию.

«Говорили, что у этих людей нашли билеты на самолет. День отправления — завтра. Сначала они должны были лететь в Турцию, а оттуда в Сирию», — сказала «Радыё Свабода» одна из отдыхающих в санатории со ссылкой на слова сотрудницы санатория, которую пригласили на обыск в качестве понятой.

Если Беларусь была основной целью, зачем брать с собой иностранные деньги и билеты?

Чем конкретно эти люди опасны для белорусов?

По Беларусь 1 показали переписку, из которой следует, что они ходили ужинать вместе и проводили перекличку. Так могут делать военные.

Скриншот видео «Беларусь 1»

«По организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления: снайперы, подрывники, айтишники», — сказал Андрей Равков.

Но как именно они собирались устраивать массовые беспорядки? Какие конкретно провокации можно устроить с тем снаряжением, которое нашли у боевиков? Можно ли считать иностранцев с военной подготовкой угрозой для порядка? Являются ли совместные ужины опасностью для государства?

200 боевиков — это много?

По оценке TUT.BY, в Беларуси более 120 тысяч человек «активного личного состава» силовых ведомств. Эта цифра складывается из 45 тысяч военнослужащих, 39 тысяч милиционеров, 12 тысяч пограничников, 11 тысяч служащих во Внутренних войсках и еще нескольких тысяч сотрудников других ведомств.

Андрей Дмитриев передал слова Андрея Равкова, что некоторые задержанные якобы дают показания, что «приехали делать революцию». Могут ли 200 человек надеяться эффективно противостоять тысячам белорусских силовиков?

Если в Беларуси продолжают искать 170 боевиков, почему не усилены меры безопасности в стране?

«Где закрытые города? Где блокпосты? Как мы их ловим?», — такие вопросы задал кандидат в президенты Андрей Дмитриев, отметив, что информацию о боевиках пока нельзя назвать полной.

Пока принятые меры коснулись только трех моментов: предвыборных митингов кандидатов, защиты границ Беларуси и взаимодействия дипломатов. Этого точно достаточно в ситуации, когда опасные боевики находятся внутри страны и их поиск продолжается?

Если есть другие группировки «под Псковом и Невелем» — почему все еще открыта граница с Россией?

Дмитриев пересказал слова Равкова о том, что «под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки» «в подобных целях». Если они опасны для Беларуси — не проще ли остановить их на границе?

Официально о защите всех границ представители ГПК сказали вот что: «Вопросы будут решаться в соответствии с принятыми решениями в ходе совещания <…> В том числе в ведомстве готовы противодействовать „противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, которые несут угрозу пограничной безопасности“».

Но что конкретно меняется на границе? Если 33 «вагнеровца» смогли въехать в страну и граница не закрывается — смогут ли и другие свободно попасть в Беларусь? И разве Погранкомитет не занимался противостоянием противозаконной деятельности и раньше?

Почему Лукашенко не связался с Путиным? Почему Беларусь не обратилась в международные организации?

Если военные (пусть и из частной компании) одной страны тайно готовят беспорядки в другой стране — это международный скандал.

Почему Беларусь не вручает послу России ноту? (Так делали, например, с послом Литвы, когда литовское воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси).

Почему Лукашенко не звонит Путину? Разве это не достаточно громкое дело, чтобы решать его на уровне первых лиц? Почему Лукашенко вместо этого созванивается с президентом Сербии?

Почему Беларусь не обратилась в ООН? (Так, к примеру сделала Украина, из-за российского морского парада в Крыму).

Какая была цель «боевиков»? Кому это выгодно?

СК сообщил, что боевиков задержали по статье «приготовление к массовым беспорядкам». Российские военные сами решили этим заняться или у них был заказчик? Кто это?

Александр Лукашенко много раз говорил о «кукловодах из Москвы». Но есть доказательства, что у российских военных был «заказ» действовать именно в Беларуси?

Сейчас задержанные россияне проходят по той же статье, что и Сергей Тихановский. Есть ли доказательства их связи? Мог ли кто-то нанять бойцов, чтобы навредить Тихановскому?

Почему решили, что это сотрудники именно ЧВК Вагнера?

Имена некоторых задержанных есть в базе «Миротворец» и СМИ как участников частной военной компании «группа Вагнера». Остальных туда добавили после новостей о задержании в Беларуси. Как удалось так быстро узнать об их принадлежности?

Частная военная компания — неформальная структура. Она не входит в регулярные вооруженные силы России и не имеет юридического статуса на ее территории. В ней не выдают удостоверений и не делают отметку в трудовой книжке.

СМИ связывают ЧВК Вагнера с российскими властями (официальный Кремль это опровергает, российские законы запрещают наемничество). Как белорусские силовики поняли, что все задержанные принадлежат именно к «группе Вагнера»?

Президент говорил о ЧВК до приезда «вагнеровцев». Как так получилось?

Еще 24 июля во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке Александр Лукашенко упоминал частные военные компании.

— Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы, — сказал Лукашенко. — На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах.

По официальным данным, группа «вагнеровцев» прибыла в Минск в ночь с 24 на 25 июля — уже после слов президента. Была ли в тот момент оперативная информация о том, что боевики планируют приезд? Почему в таком случае их не задержали сразу?

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании «Вагнер». 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.

Александр Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. Он потребовал «обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит».

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков заявил: «Ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ и не по одной другой структуре такой информации мы не получали». МИД Беларуси пригласит послов России и Украины.