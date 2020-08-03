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Лукашенко о российских задержанных из ЧВК: это только первая группа
03.08.2020 09:40 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Задержанные российские боевики – просто солдаты, им приказали – они пошли. Разбираться нужно с теми, кто их посылал.
Так заявил Алесандр Лукашенко, выслушав доклад по ситуации с задержанными российскими боевиками 1 августа,
В субботу у него на приеме были глава КГБ Валерий Вакульчик и председатель СК Иван Носкевич.
«Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели», - заявил Лукашенко.
Он сказал, что с задержанными нужно обращаться аккуратно: они виноваты не настолько, чтобы принимать какие-то жесткие меры. «Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», - высказал свою точку зрения президент.
Он похвалил правоохранителей за работу.
«Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», - подчеркнул Лукашенко.
История вопроса
29 июля появилась информация о
Всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета белопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков
31 июля представитель Следственного комитета Александр Агафонов 31 августа вечером в эфире белорусского телеканала ОНТ
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Задержанные российские боевики – просто солдаты, им приказали – они пошли. Разбираться нужно с теми, кто их посылал.
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