ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко о российских задержанных из ЧВК: это только первая группа

03.08.2020 09:40 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Задержанные российские боевики – просто солдаты, им приказали – они пошли. Разбираться нужно с теми, кто их посылал.

Так заявил Алесандр Лукашенко, выслушав доклад по ситуации с задержанными российскими боевиками 1 августа, передает пресс-служба президента.

В субботу у него на приеме были глава КГБ Валерий Вакульчик и председатель СК Иван Носкевич.

«Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели», - заявил Лукашенко.

Он сказал, что с задержанными нужно обращаться аккуратно: они виноваты не настолько, чтобы принимать какие-то жесткие меры. «Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», - высказал свою точку зрения президент.

Он похвалил правоохранителей за работу.

«Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», - подчеркнул Лукашенко.

История вопроса

29 июля появилась информация о задержании в Беларуси боевиков из иностранной частной военной компании в санатории "Белорусочка". Оказалось, что большая часть из них - россияне из ЧВК Вагнера. По версии следствия, эти люди прибыли в Беларусь для организации массовых беспорядков и дестабилизации обстановки в предвыборный период. 

Всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета белопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков обвиняют в терроризме. Кандидатам сообщили, что в РФ готовятся группировки для провокаций в Беларуси. Присутствующие подтвердили озвученную информацию о том, что в Беларуси остаются российские боевики

31 июля представитель Следственного комитета Александр Агафонов 31 августа вечером в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил, что задержанных допроссили в присутствии защиты. Выяснилось, что в Стамбул они лететь не собирались.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанные российские боевики – просто солдаты, им приказали – они пошли. Разбираться нужно с теми, кто их посылал.
 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика