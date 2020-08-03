Лукашенко о российских задержанных из ЧВК: это только первая группа

Задержанные российские боевики – просто солдаты, им приказали – они пошли. Разбираться нужно с теми, кто их посылал.

Так заявил Алесандр Лукашенко, выслушав доклад по ситуации с задержанными российскими боевиками 1 августа, передает пресс-служба президента.

В субботу у него на приеме были глава КГБ Валерий Вакульчик и председатель СК Иван Носкевич.

«Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели», - заявил Лукашенко.

Он сказал, что с задержанными нужно обращаться аккуратно: они виноваты не настолько, чтобы принимать какие-то жесткие меры. «Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», - высказал свою точку зрения президент.

Он похвалил правоохранителей за работу.

«Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», - подчеркнул Лукашенко.

История вопроса

29 июля появилась информация о задержании в Беларуси боевиков из иностранной частной военной компании в санатории "Белорусочка". Оказалось , что большая часть из них - россияне из ЧВК Вагнера. По версии следствия, эти люди прибыли в Беларусь для организации массовых беспорядков и дестабилизации обстановки в предвыборный период.

Всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета белопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков обвиняют в терроризме . Кандидатам сообщили, что в РФ готовятся группировки для провокаций в Беларуси. Присутствующие подтвердили озвученную информацию о том, что в Беларуси остаются российские боевики .