Задержанные россияне «в не самой лучшей морально-психологической форме»

Задержанные российские боевики заявляют, что находились в Беларуси транзитом и искренне не понимают, почему их связывают с белорусскими оппозиционерами, о которых они ранее ничего не слышали.

Об этом рассказал консул российского посольства в Беларуси Кирилл Плетнев.

«Мы, конечно, постарались подбодрить россиян. Но должен откровенно сказать, что наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. Они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышало», - передает слова дипломата РИА «Новости».

В ходе разговора россияне выражали полное недоумение событиями, которые разворачиваются вокруг них. По словам консула, «каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд». Конечный пункт назначения - Латинская Америка.

Плетнев также сообщил, что по поручению посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева работники консульства уже встретились с одним из адвокатов, которые будут оказывать юридическую поддержку задержанные россиянам.

История вопроса

29 июля появилась информация о задержании в Беларуси боевиков из иностранной частной военной компании в санатории «Беларусочка». Оказалось , что большая часть из них - россияне из ЧВК Вагнера.

В Следственном комитете заявили , что приезд россиян связан с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и их подрывной деятельностью (Тихановский был задержан 29 мая, Статкевич - 31 мая ). По версии следствия, люди прибыли в Беларусь для организации массовых беспорядков и дестабилизации обстановки в предвыборный период.

30 июля всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков обвиняют в терроризме .

Кандидатам сообщили, что в РФ готовятся группировки для провокаций в Беларуси. Присутствующие подтвердили озвученную информацию о том, что в Беларуси остаются российские боевики . В России в лагерях под Псковом идет подготовка новых бойцов для переброски в Беларусь.

Накануне в Беларуси также был задержан известный политтехнолог Виталий Шкларов. Спецслужбы Беларуси считают его внешним консультантом администрации групп «Страны для жизни» в социальных сетях.

Представитель СК Александр Агафонов 31 июля сообщил , что фигуранты дела допрошены с участием защиты, «их показания не последовательны, а цели нахождения в Беларуси противоречивы». То, что все дают разные показания, говорит о заранее продуманном алиби и подготовке к преступлению.