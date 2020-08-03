|
Задержанные россияне «в не самой лучшей морально-психологической форме»
03.08.2020 17:42 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Задержанные российские боевики заявляют, что находились в Беларуси транзитом и искренне не понимают, почему их связывают с белорусскими оппозиционерами, о которых они ранее ничего не слышали.
Об этом рассказал консул российского посольства в Беларуси Кирилл Плетнев.
«Мы, конечно, постарались подбодрить россиян. Но должен откровенно сказать, что наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. Они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышало», -
В ходе разговора россияне выражали полное недоумение событиями, которые разворачиваются вокруг них. По словам консула, «каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд». Конечный пункт назначения - Латинская Америка.
Плетнев также сообщил, что по поручению посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева работники консульства уже встретились с одним из адвокатов, которые будут оказывать юридическую поддержку задержанные россиянам.
История вопроса
29 июля появилась информация о
В Следственном комитете
30 июля всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков
Кандидатам сообщили, что в РФ готовятся группировки для провокаций в Беларуси. Присутствующие подтвердили озвученную информацию о том, что в Беларуси
Накануне в Беларуси также
Представитель СК Александр Агафонов 31 июля
Александр Лукашенко 1 августа выслушал доклад по ситуации и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанные российские боевики заявляют, что находились в Беларуси транзитом и искренне не понимают, почему их связывают с белорусскими оппозиционерами, о...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)