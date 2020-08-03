ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Задержанные россияне «в не самой лучшей морально-психологической форме»

03.08.2020 17:42 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Задержанные российские боевики заявляют, что находились в Беларуси транзитом и искренне не понимают, почему их связывают с белорусскими оппозиционерами, о которых они ранее ничего не слышали.

Об этом рассказал консул российского посольства в Беларуси Кирилл Плетнев.

«Мы, конечно, постарались подбодрить россиян. Но должен откровенно сказать, что наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. Они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышало», - передает слова дипломата РИА «Новости».

В ходе разговора россияне выражали полное недоумение событиями, которые разворачиваются вокруг них. По словам консула, «каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд». Конечный пункт назначения - Латинская Америка.

Плетнев также сообщил, что по поручению посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева работники консульства уже встретились с одним из адвокатов, которые будут оказывать юридическую поддержку задержанные россиянам.

История вопроса

29 июля появилась информация о задержании в Беларуси боевиков из иностранной частной военной компании в санатории «Беларусочка». Оказалось, что большая часть из них - россияне из ЧВК Вагнера.

В Следственном комитете заявили, что приезд россиян связан с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и их подрывной деятельностью (Тихановский был задержан 29 мая, Статкевич - 31 мая). По версии следствия, люди прибыли в Беларусь для организации массовых беспорядков и дестабилизации обстановки в предвыборный период.

30 июля всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков обвиняют в терроризме.

Кандидатам сообщили, что в РФ готовятся группировки для провокаций в Беларуси. Присутствующие подтвердили озвученную информацию о том, что в Беларуси остаются российские боевики. В России в лагерях под Псковом идет подготовка новых бойцов для переброски в Беларусь.

Накануне в Беларуси также был задержан известный политтехнолог Виталий Шкларов. Спецслужбы Беларуси считают его внешним консультантом администрации групп «Страны для жизни» в социальных сетях.

Представитель СК Александр Агафонов 31 июля сообщил, что фигуранты дела допрошены с участием защиты, «их показания не последовательны, а цели нахождения в Беларуси противоречивы». То, что все дают разные показания, говорит о заранее продуманном алиби и подготовке к преступлению.

Александр Лукашенко 1 августа выслушал доклад по ситуации и заявил, что задержанные – только первая группа боевиков. Он похвалил главу КГБ Валерия Вакульчика и председателя СК Ивана Носкевича за работу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанные российские боевики заявляют, что находились в Беларуси транзитом и искренне не понимают, почему их связывают с белорусскими оппозиционерами, о...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко о российских задержанных из ЧВК: это только первая группа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика