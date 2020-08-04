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Президентские выборы - 2020. В Беларуси стартует досрочное голосование

04.08.2020 08:52 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Главная политическая кампания года выходит на финишную прямую. Сегодня стартует досрочное голосование на президентских выборах. С 10 утра откроются почти 6 000 участков по всей стране и за ее пределами - в белорусских посольствах и генеральных консульствах в 36 странах мира. Проголосовать досрочно можно до 8 августа включительно тем белорусам, которые в день выборов не смогут находиться по месту жительства. Правом голоса наделены почти 7 млн человек. Больше всего потенциальных избирателей  в Минске, Минской и Гомельской областях. Основной день выборов Президента - 9 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа.
 
Теги: Минск
 
 
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Главная политическая кампания года выходит на финишную прямую. Сегодня стартует досрочное голосование на президентских выборах. С 10 утра откроются почти 6 000...
 
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