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Парламентарии о предстоящем Послании Президента
03.08.2020 20:27 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПослание - это ориентир в работе для всех: государственных органов, общественных организаций, субъектов хозяйствования и для каждого гражданина. Об этом заявила Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня, открывая внеочередную парламентскую сессию. Напомним, на основании конституции Глава государства принял решение о созыве внеочередной сессии Палаты представителей и Совета Республики для обращения с ежегодным Посланием Президента белорусскому народу и Национальному собранию.
Внеочередная сессия белорусского парламентаСпикер верхней палаты парламента отметила, что в этом документе определяются основные направления обеспечения экономического роста, общественной безопасности и правопорядка, социальной защиты, решения демографических и других проблем, а также укрепления позиций Беларуси на международной арене. Внимание к Посланию традиционно велико. Это программное выступление, в котором Глава государства анализирует положение дел, формулирует важнейшие задачи и цели социально-экономического развития на перспективу. Нынешнее Послание приходится на непростой период, подчеркнула Наталья Кочанова. Сложная эпидемиологическая ситуация и, как следствие, ее влияние на экономику, а также политическая кампания - все сошлось воедино. И сегодня важно сохранить стабильность и эволюционное развитие во всех сферах. Своими ожиданиями поделились парламентарии обеих палат.
Парламентарии о предстоящем Послании Президента"Все ожидали, что после пандемии мир станет мягче, добрее, все начнут сотрудничать, но на самом деле все происходит намного жестче. Каждый отстаивает свои национальные интересы. Каждый старается получить в этих условиях преимущества. В первую очередь, в торговой и экономической сферах. Но отдельные крупные игроки - даже в геополитической плоскости. Поэтому, конечно, сегодня обеспечить общественную безопасность в стране - это основная задача власти и, я уверен, что она справится с этой задачей".
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Послание - это ориентир в работе для всех: государственных органов, общественных организаций, субъектов хозяйствования и для каждого гражданина. Об этом...
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