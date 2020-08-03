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Парламентарии о предстоящем Послании Президента

03.08.2020 20:27 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Послание  -  это ориентир в работе для всех: государственных органов, общественных организаций,  субъектов хозяйствования и для каждого гражданина. Об этом заявила Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня, открывая внеочередную парламентскую сессию. Напомним, на основании конституции Глава государства принял решение о созыве внеочередной сессии Палаты представителей и Совета Республики для обращения с ежегодным Посланием Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Внеочередная сессия белорусского парламента

Спикер верхней палаты парламента отметила,  что в этом документе определяются основные направления обеспечения экономического роста,  общественной безопасности и правопорядка, социальной защиты, решения демографических и других проблем, а также   укрепления позиций Беларуси на международной арене. Внимание к Посланию традиционно велико. Это программное выступление, в котором Глава государства  анализирует положение дел, формулирует важнейшие задачи и цели социально-экономического развития на перспективу. Нынешнее Послание приходится на непростой период,  подчеркнула Наталья Кочанова. Сложная эпидемиологическая ситуация и, как следствие, ее влияние на экономику, а также политическая кампания - все сошлось воедино. И сегодня важно сохранить стабильность и эволюционное развитие во всех сферах. Своими ожиданиями поделились парламентарии обеих палат. 

Парламентарии о предстоящем Послании Президента  

"Все ожидали, что после пандемии мир станет мягче, добрее, все начнут сотрудничать, но на самом деле все происходит намного жестче. Каждый отстаивает свои национальные интересы. Каждый старается получить в этих условиях преимущества. В первую очередь, в торговой и экономической сферах. Но отдельные крупные игроки - даже в геополитической плоскости. Поэтому, конечно, сегодня обеспечить общественную безопасность в стране  -  это основная задача власти и, я уверен, что она справится с этой задачей". 

 
 
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Послание  -  это ориентир в работе для всех: государственных органов, общественных организаций,  субъектов хозяйствования и для каждого гражданина. Об этом...
 
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