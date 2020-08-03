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Внеочередная сессия белорусского парламента

Парламентарии о предстоящем Послании Президента

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Парламентарии о предстоящем Послании Президента Послание - это ориентир в работе для всех: государственных органов, общественных организаций, субъектов хозяйствования и для каждого гражданина. Об этом...

Послание - это ориентир в работе для всех: государственных органов, общественных организаций, субъектов хозяйствования и для каждого гражданина. Об этом заявила Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня, открывая внеочередную парламентскую сессию. Напомним, на основании конституции Глава государства принял решение о созыве внеочередной сессии Палаты представителей и Совета Республики для обращения с ежегодным Посланием Президента белорусскому народу и Национальному собранию.Спикер верхней палаты парламента отметила, что в этом документе определяются основные направления обеспечения экономического роста, общественной безопасности и правопорядка, социальной защиты, решения демографических и других проблем, а также укрепления позиций Беларуси на международной арене. Внимание к Посланию традиционно велико. Это программное выступление, в котором Глава государства анализирует положение дел, формулирует важнейшие задачи и цели социально-экономического развития на перспективу. Нынешнее Послание приходится на непростой период, подчеркнула Наталья Кочанова. Сложная эпидемиологическая ситуация и, как следствие, ее влияние на экономику, а также политическая кампания - все сошлось воедино. И сегодня важно сохранить стабильность и эволюционное развитие во всех сферах. Своими ожиданиями поделились парламентарии обеих палат.