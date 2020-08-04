Лукашенко обещает изменить Конституцию и поднять зарплаты в 2 раза

Увеличение зарплат в 2 раза в течение пяти лет, референдум по изменению Конституции, максимальная поддержка инвесторам, ликвидация нефтегазовой зависимости и другие изменения ждут белорусов, если они изберут президентом Александра Лукашенко.

Такая информация содержится в предвыборной программе действующего главы государства, опубликованной в газете «Звязда» 4 августа.

Изменения, которые будут проведены в Беларуси

Проведение референдума по изменениям в Конституцию, во время которого граждане страны сами определят свои права, обязанности и свободы, а также полномочия органов государственной власти.

Увеличение зарплат в течение пяти лет и отсутствие шоковой терапии в экономике.

Максимальная поддержка инвесторам (в первую очередь, национальным).

Одинаковые возможности и условия для деятельности государственных и частных компаний.

Ликвидация финансовой и нефтегазовой зависимости Беларуси.

Особое внимание «зеленой экономике» - развитие экотранспорта, производство экопродуктов, возобновляемой энергии.

Развитие инфраструктуры в регионах и малых населенных пунктах, поднятие «социальных стандартов».

Дальнейшее усовершенствование образования в области применения его к социальным потребностям.

В предвыборной программе действующего президента особе внимание уделено суверенитету и независимости Республики Беларусь.