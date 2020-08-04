|
Лукашенко обещает изменить Конституцию и поднять зарплаты в 2 раза
04.08.2020 11:16 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Увеличение зарплат в 2 раза в течение пяти лет, референдум по изменению Конституции, максимальная поддержка инвесторам, ликвидация нефтегазовой зависимости и другие изменения ждут белорусов, если они изберут президентом Александра Лукашенко.
Такая информация содержится в предвыборной
Изменения, которые будут проведены в Беларуси
В предвыборной программе действующего президента особе внимание уделено суверенитету и независимости Республики Беларусь.
Выборы в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Увеличение зарплат в 2 раза в течение пяти лет, референдум по изменению Конституции, максимальная поддержка инвесторам, ликвидация нефтегазовой зависимости и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)