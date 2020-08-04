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Лукашенко обещает изменить Конституцию и поднять зарплаты в 2 раза

04.08.2020 11:16 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Увеличение зарплат в 2 раза в течение пяти лет, референдум по изменению Конституции, максимальная поддержка инвесторам, ликвидация нефтегазовой зависимости и другие изменения ждут белорусов, если они изберут президентом Александра Лукашенко.

Такая информация содержится в предвыборной программе действующего главы государства, опубликованной в газете «Звязда» 4 августа.

Изменения, которые будут проведены в Беларуси

  • Проведение референдума по изменениям в Конституцию, во время которого граждане страны сами определят свои права, обязанности и свободы, а также полномочия органов государственной власти.
  • Увеличение зарплат в течение пяти лет и отсутствие шоковой терапии в экономике.
  • Максимальная поддержка инвесторам (в первую очередь, национальным).
  • Одинаковые возможности и условия для деятельности государственных и частных компаний.
  • Ликвидация финансовой и нефтегазовой зависимости Беларуси.
  • Особое внимание «зеленой экономике» - развитие экотранспорта, производство экопродуктов, возобновляемой энергии.
  • Развитие инфраструктуры в регионах и малых населенных пунктах, поднятие «социальных стандартов».
  • Дальнейшее усовершенствование образования в области применения его к социальным потребностям.

В предвыборной программе действующего президента особе внимание уделено суверенитету и независимости Республики Беларусь. 

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Сегодня, 4 августа, стартует досрочное голосования.

 
 
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Увеличение зарплат в 2 раза в течение пяти лет, референдум по изменению Конституции, максимальная поддержка инвесторам, ликвидация нефтегазовой зависимости и...
 
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