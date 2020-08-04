О чём говорит президент в послании белорусскому народу и Национальному собранию

Источник материала: Виртуальный Брест

Прямая трансляция Послания Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию.





Смотрите прямую трансляцию:

Начало - в полдень

Из необычного: послание в этот раз прозвучит не в Овальном зале Дома правительства (как всегда было раньше), а во Дворце Республики. Пригласят более 2,5 тысяч человек со всей Беларуси.

Послание президента народу и парламенту является ежегодным, обычно оно проходит в апреле, реже — в мае. В прошлом году президент начал выступление в 10.40 и закончил его в 12.25. После он в течение 45 минут отвечал на вопросы депутатов. А в 2018 послание заняло около 1 часа 20 минут, став самым лаконичным за всю историю.





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