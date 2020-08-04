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Президент: Пока вертикаль сильная, пользуется доверием народа - страну расшатать невозможно!
04.08.2020 19:46 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "На нас решили, на крепком монолитном обществе, отработать вот эти цветные революции с учетом новых информационных технологий. Не получится! Государство начинается с народа, а держится на крепкой и стабильной управленческой вертикали. Пока эта вертикаль сильная, пользуется доверием народа - страну расшатать невозможно!"
Из Послания Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "На нас решили, на крепком монолитном обществе, отработать вот эти цветные революции с учетом новых...
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