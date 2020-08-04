МИД РФ: россияне ни в чем не виноваты, и в Минске это отлично знают

Вина задержанных в Минске граждан РФ не доказана, и в Беларуси об этом прекрасно знают.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 августа.

«Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», - написала она в facebook, комментируя заявления президента Беларуси Александра Лукашенко.

Захарова отметила: белорусский президент прав в том, что «братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные».

«Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия», - добавила представитель МИД РФ.