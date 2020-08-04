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МИД РФ: россияне ни в чем не виноваты, и в Минске это отлично знают
04.08.2020 18:44 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вина задержанных в Минске граждан РФ не доказана, и в Беларуси об этом прекрасно знают.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 августа.
«Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», - написала она в facebook, комментируя заявления президента Беларуси Александра Лукашенко.
Захарова отметила: белорусский президент прав в том, что «братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные».
«Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия», - добавила представитель МИД РФ.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту,
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Вина задержанных в Минске граждан РФ не доказана, и в Беларуси об этом прекрасно знают. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 августа.
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