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МИД РФ: россияне ни в чем не виноваты, и в Минске это отлично знают

04.08.2020 18:44 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вина задержанных в Минске граждан РФ не доказана, и в Беларуси об этом прекрасно знают.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 августа.

«Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», - написала она в facebook, комментируя заявления президента Беларуси Александра Лукашенко.

Захарова отметила: белорусский президент прав в том, что «братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные».

«Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия», - добавила представитель МИД РФ.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что задержанные 29 июля бойцы ЧВК Вагнера были специально направлены в Беларусь, что говорят про Стамбул - "вранье". 

 
Теги: Минск
 
 
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Вина задержанных в Минске граждан РФ не доказана, и в Беларуси об этом прекрасно знают. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 августа.
 
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