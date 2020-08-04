﻿ Готовность к финальному этапу выборов обсудили на совещании у Президента. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Готовность к финальному этапу выборов обсудили на совещании у Президента

04.08.2020 21:38 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Президентский график сегодня был насыщенным. Вечером белорусский лидер провел еще одну важную встречу. Главная политическая кампания в стране выходит на финишную прямую. Обсуждали готовность к финальному этапу выборов с губернаторами и помощниками по областям и Минску.

Более 5 800 участков  (с учетом зарубежных площадок)  готовы к работе. Президента интересует, все ли сделано для слаженного и четкого функционирования участков, обеспечен ли каждый из них всем необходимым. Александр Лукашенко заслушал мнения губернаторов и помощников по областям и поручил устранить недостатки. Президент уверен:  выборы - это праздник для людей. Важно обеспечить атмосферу на участках и организовать праздничную торговлю. Эта традиция должна быть неизменной, как и гарантия безопасности для всех членов избиркомов. 

Кроме организации избирательного процесса, Президент также уделил внимание и другим вопросам развития регионов. Выборы не отменяют кропотливого и ежедневного труда аграриев. Уборочная - это первая задача! Собрать до зернышка - значит, обеспечить себя и хлебом, и валютой. Впрочем, Президент нацеливает местную власть на обеспечение бесперебойной работы организаций всех сфер - от ЖКХ до транспорта и связи.




 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президентский график сегодня был насыщенным. Вечером белорусский лидер провел еще одну важную встречу. Главная политическая кампания в стране выходит на финишную...
 
Новости дня
Новости политики
 
Президент: Пока вертикаль сильная, пользуется доверием народа - страну расшатать невозможно!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика