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Готовность к финальному этапу выборов обсудили на совещании у Президента
04.08.2020 21:38 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидентский график сегодня был насыщенным. Вечером белорусский лидер провел еще одну важную встречу. Главная политическая кампания в стране выходит на финишную прямую. Обсуждали готовность к финальному этапу выборов с губернаторами и помощниками по областям и Минску.
Более 5 800 участков (с учетом зарубежных площадок) готовы к работе. Президента интересует, все ли сделано для слаженного и четкого функционирования участков, обеспечен ли каждый из них всем необходимым. Александр Лукашенко заслушал мнения губернаторов и помощников по областям и поручил устранить недостатки. Президент уверен: выборы - это праздник для людей. Важно обеспечить атмосферу на участках и организовать праздничную торговлю. Эта традиция должна быть неизменной, как и гарантия безопасности для всех членов избиркомов.
Кроме организации избирательного процесса, Президент также уделил внимание и другим вопросам развития регионов. Выборы не отменяют кропотливого и ежедневного труда аграриев. Уборочная - это первая задача! Собрать до зернышка - значит, обеспечить себя и хлебом, и валютой. Впрочем, Президент нацеливает местную власть на обеспечение бесперебойной работы организаций всех сфер - от ЖКХ до транспорта и связи.
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Президентский график сегодня был насыщенным. Вечером белорусский лидер провел еще одну важную встречу. Главная политическая кампания в стране выходит на финишную...
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