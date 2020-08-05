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Инвестиции, новые производства, цифровизация экономики

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: "У нас сегодня разработана программа развития Минской области на следующую пятилетку, где самым главным приоритетом является качество жизни людей. Это, прежде всего, уровень их доходов и, безусловно, развитая социальная и транспортная инфраструктура. Это то, о чем говорил сегодня Александр Григорьевич в своем Послании, касаясь регионального развития. Развитие регионов - это определяющий фактор развития всей страны. Сегодня в Минской области только три района осталось с зарплатой менее 1000 рублей. Что меня не может не радовать, в сельском хозяйстве мы тоже перешагнули эту планку, и это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении. Безусловно, инвестиции тоже, о чем сегодня говорил Президент. Очень справедливо было сказано, что отечественный бизнес, который за 25 лет достиг таких высот без какой-то обвальной приватизации, без криминального накопления капитала, сегодня поднялся на такие высоты. И в том числе в нашей области. Но ключевое, в чем я полностью согласен с Президентом, - в следующей пятилетке зарплата должна быть удвоена. А этого можно достичь только через эффективность нашей экономики".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Турчин: Развитие регионов - это определяющий фактор развития всей страны Влияние пандемии на экономику - также одна из тем Послания. В Беларуси точечно поддержали предприятия, не закрыв их. Инвестиции, новые производства, цифровизация...

Влияние пандемии на экономику - также одна из тем Послания. В Беларуси точечно поддержали предприятия, не закрыв их.Сегодня это большой плюс. Пандемия оголила рынки и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши. Инвестиции остаются главным приоритетом в создании высокопроизводительных рабочих мест. Тем самым решается и проблема равномерного развития регионов. В этом направлении работают и власти на местах. Своим мнением поделился губернатор Минской области Александр.