Зеленский предложил Лукашенко отдать задержанных россиян Киеву

Вопрос выдачи задержанных в Беларуси российских граждан обсудили в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Зеленский.

Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам.

Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

29 июля появилась информация о задержании в Беларуси боевиков из иностранной частной военной компании. Оказалось , что большая часть из них - россияне из ЧВК Вагнера. Утром 30 июля всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета белопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков обвиняют в терроризме , а в России в лагерях под Псковом идет подготовка новых бойцов для переброски в Беларусь.

Тем временем, консул российского посольства в Беларуси Кирилл Плетнев сообщил , что задержанные находятся в не самой лучшей морально-психологической форме и не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышало.

Ранее, напомним, в Следственном комитете Беларуси заявили , что приезд россиян связан с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и их подрывной деятельностью (Тихановский был задержан 29 мая, Статкевич - 31 мая ). По версии следствия, люди прибыли в Беларусь для организации массовых беспорядков и дестабилизации обстановки в предвыборный период.