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Результат любых революций - насилие

Нарушение законодательства в ходе избирательной кампании неприемлемо

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ток-шоу "Понятная политика. Плюс". О сложных вещах простым языком О том, кому выгодно сорвать президентские выборы в Беларуси и какие технологии для этого используются, накануне обсуждали в ток-шоу "Понятная политика. Плюс". В...

О том, кому выгодно сорвать президентские выборы в Беларуси и какие технологии для этого используются, накануне обсуждали в ток-шоу "Понятная политика. Плюс". В центре внимания были такие темы, как задержанные военные наемники, методичка цветных революций, манипуляция общественным мнением, а также почему все попытки совершить в нашей стране цветной переворот провалились.Ток-шоу "Понятная политика. Плюс". Говорим о сложных вещах простым языком.