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Ток-шоу "Понятная политика. Плюс". О сложных вещах простым языком

06.08.2020 09:21 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

О том, кому выгодно сорвать президентские выборы в Беларуси и какие технологии для этого используются, накануне обсуждали в ток-шоу "Понятная политика. Плюс". В центре внимания были такие темы, как задержанные военные наемники, методичка цветных революций, манипуляция общественным мнением, а также  почему все попытки совершить в нашей стране цветной переворот провалились. 

Результат любых революций - насилие 

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "Сейчас же декларируется  мирное развитие событий. Но мы-то знаем, что всегда до определенной минуты было мирно, да?"

Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня": "Любая цветная революция имеет успех тогда, когда она нащупала слабое звено у власти. Ваши журналисты угрозы получают? Давление на избирком и т. п. Вот это давление и рассчитано, что кто-то не выдержит и сломается".

Нарушение законодательства в ходе избирательной кампании неприемлемо

Петр Петровский, политолог: "Хотелось бы пожелать нашим гражданам, чтобы они  соблюдали законодательство Республики Беларусь  и думали, прежде чем совершить действия, были ответственными гражданами своего государства. Нарубить с плеча можно быстро, а потом поломать собственную судьбу".

Ток-шоу "Понятная политика. Плюс". Говорим о сложных вещах простым языком.

 
 
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О том, кому выгодно сорвать президентские выборы в Беларуси и какие технологии для этого используются, накануне обсуждали в ток-шоу "Понятная политика. Плюс". В...
 
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