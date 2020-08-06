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Ток-шоу "Понятная политика. Плюс". О сложных вещах простым языком
06.08.2020 09:21 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTО том, кому выгодно сорвать президентские выборы в Беларуси и какие технологии для этого используются, накануне обсуждали в ток-шоу "Понятная политика. Плюс". В центре внимания были такие темы, как задержанные военные наемники, методичка цветных революций, манипуляция общественным мнением, а также почему все попытки совершить в нашей стране цветной переворот провалились.
Результат любых революций - насилиеИван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "Сейчас же декларируется мирное развитие событий. Но мы-то знаем, что всегда до определенной минуты было мирно, да?"
Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня": "Любая цветная революция имеет успех тогда, когда она нащупала слабое звено у власти. Ваши журналисты угрозы получают? Давление на избирком и т. п. Вот это давление и рассчитано, что кто-то не выдержит и сломается".
Нарушение законодательства в ходе избирательной кампании неприемлемоПетр Петровский, политолог: "Хотелось бы пожелать нашим гражданам, чтобы они соблюдали законодательство Республики Беларусь и думали, прежде чем совершить действия, были ответственными гражданами своего государства. Нарубить с плеча можно быстро, а потом поломать собственную судьбу".
Ток-шоу "Понятная политика. Плюс". Говорим о сложных вещах простым языком.
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О том, кому выгодно сорвать президентские выборы в Беларуси и какие технологии для этого используются, накануне обсуждали в ток-шоу "Понятная политика. Плюс". В...
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